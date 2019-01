Endags-eventyr på fire hjul med Nyborg Rejser er populære

Nyborg Rejser

Nyborg Rejser A/S er en busvirksomhed og et rejsebureau, der arrangerer rejser, events og udflugter for grupper, private og virksomheder, men også persontransport og bestillingskørsel.Virksomheden er et privatejet selskab, der blev grundlagt af Peter Kr. Kristensen i 1948 og har været i familien i tre generationer.I 2018 kunne Nyborg Rejser fejre 70-års jubilæum.Til at begynde med hed virksomheden Budcentralen 1369. Den bestod af en amerikansk lastbil af mærket Federal og en trehjulet budcykel.Otte år senere havde det udviklet sig til en købmandsforretning, vaskemaskineudlejning, budcentral og en vognmandsforretning.Året efter blev Nyborg Turisttrafik etableret med et køb af en Triangel-bus, og i 1976 fik firmaet navnet Nyborg Rejser A/S - Rejsebureau og Turisttrafik.I dag står virksomheden for både rutekørsel og rejser med omkring 27 ansatte og 25 vogne inklusive dem til lokal trafik.Mød Nyborg Rejser på messen Ferie-Fritid 2019 i Odense fra 25.-27. januar.