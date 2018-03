En tur med veninderne

Terrasse med lækker lounge, luksuriøse værelser og en af Nordeuropas mest spændende byer lige uden for døren. The George Hotel i Hamburg er perfekt som rejsemål for en venindetur.

Allerede ude på gaden begynder det godt. Man bliver budt velkommen af et lækkert loungemiljø med store flydersofaer og friske planter, der rækker helt ud til midt på fortovet. Og træder man derefter videre ind i bygningen, ender man midt i en overdådig bar, hvor der ikke er en finger at sætte på hverken service eller udvalg. Jeg er forelsket.

Det er det første, der slår mig, da jeg træder ind i The George Hotels lobby i Hamburg. Dette hotel ville være den perfekte ramme for en weekend med veninderne.

Det sker ikke så tit, jeg siger det her, men vi kvinder kan godt lære noget af mændene, når det gælder måder at være sammen med vennerne på. Mænd er supergode til at lave noget med hinanden, mens de får vendt verdenssituationen. Hvad enten det er i form af en kortklub eller fast vinsmagningsaften, har de altid en aktivitet eller et sted som omdrejningspunkt for deres møder. Og tit og ofte er det også denne aktivitet, der rent faktisk gør, at de slipper af sted fra opvasken hver tirsdag. Eller endnu vildere: Kommer på weekendture med hinanden.

Sengen føles gigantisk og blød, og jeg, der ellers har antipati mod hotelsengetæpper, fordi jeg forstiller mig, at de ikke bliver vasket så tit, og man ikke ved, hvis nøgne numse der sidst har siddet der, kan denne gang ikke lade være med at smide mig i den pertentligt redte seng. Og tæppet føles rent.

Tagterrassen

Nu er jeg ikke kommet for at være på værelset, så jeg finder de høje hæle frem og bevæger mig op på hotellets berømte tagterrasse, The Campari Lounge. Jeg bliver mødt af et 360 graders storslået vue ud over Hamburg, nogle meget smukke bartendere af begge køn og en allerede festlig stemning blandt de mange gæster, selvom klokken kun er 18. Det giver mening, da jeg to minutter efter får stukket en farverig drink i hånden. Den er både stærk og god.

Her er gæster af alle slags, og jeg tror ikke, jeg behøver at sige, at der ikke bliver sparet på noget. Priserne på både øl, vin og drinks er rimelige. Det er også derfor, der på flere borde står vinkølere med dyre flasker champagne. Man kan også købe små hapser, hvis man kommer direkte fra arbejde eller tager forretten i baren. Tagterrassen, som dog kun er åben, når temperaturen overstiger 18 grader, fordi man sidder under åben himmel, har åbent alle ugens dage helt frem til klokken 23. Derefter fortsætter festen i Da Caio-baren i stueetagen. Men det er helt klart taget, jeg ville tage tøserne med op til.