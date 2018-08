En levende by med en spændende fortid

Fredericias spændende historie har betydet, at der er virkelig meget at se i byen. Både byens voldanlæg og de mange historiske bygninger gør byen et besøg værd, men derudover har byens og et rigt handelsliv og mange lækre caféer og restauranter. Her er det torvet ved Jyllandsgade og Gothersgade, men også nede ved blandt andet Gammelhavn oplever man byens kvaliteter. Foto: Carsten Wiehe/Wikimedia Commons