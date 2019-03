Designhotel med mørket som nabo: Bo i Dark Sky Park på Møn

Midt i Danmarks første Dark Sky Park på Møn er et designhotel ved at stå klar til at tage imod gæster. Hotellet åbner i påsken, og hotellet skal spille sammen med de andre initiativer på øen, som skal sørge for, at mørket, som åbenbarer Mælkevejen, forbliver en attraktion for øens turister.

Møn og den lille naboø Nyord er Nordens første certificerede Dark Sky Park. Det er en udmærkelse, som bliver uddelt af organisationen International Dark Sky Association. Certifikatet er bevis på, at Møn og Nyord har en stjernehimmel af exceptionel kvalitet og kræver, at der gøres en indsats for at begrænse lysforureningen i området. I dette område ligger de nye Klintholm Gods Lake Apartments, som er et designhotel, der består af en række hotellejligheder. Stedet er klar til at tage imod gæster fra påsken i år. Det er Carl Gustav og Inger Marie Scavenius, godsejerparret fra Klintholm Gods, som fik idéen til at opføre de nye ferielejligheder, der er opført med facader i lærketræ og med mos på taget, så det nye byggeri falder ind i omgivelserne. - Det er naturen, som er hovedattraktionen, når man er hos os, så det var et oplagt valg at bygge i naturlige materialer. Den bygning, vi har fået tegnet nu, passer godt ind i landskabet og understøtter biodiversiteten. Især med taget, som bliver beklædt med mos, fortæller Inger Marie Scavenius. Der, hvor Lake Apartments ligger, lå tidligere et gammelt vandrehjem. Oprindeligt var planen for godsejerparret at restaurere Hunosøgård, som vandrehjemmet hed, men det viste sig at være for besværligt og omkostningstungt til, at det gav mening. - Vandrehjemmet var simpelthen i for dårlig stand, og da vi så projektplanerne fra arkitekterne, blev vi blæst helt bagover, siger Scavenius.

Klintholm Gods Lake Apartments



Det består af en række to- og trepersoners lejligheder. Uden for højsæsonen koster en overnatning 2500 kroner for en topersonerslejlighed og 2900 kroner for de større lejligheder.



Foran hotellet bliver en udendørs terrasse anlagt, så gæsterne kan nyde udsigten helt ned til vandet. Foto: Inger Marie Scavenius

Mere end Møns Klint De nye ferielejligheder ligger lige ned til en stor sø, og om natten er der bælgmørkt i området. Der er et par lamper, så gæsterne kan færdes på stierne uden at træde forkert, men mørket er en vigtig del af stedets identitet, efter det blev en Dark Sky Park. Derfor peger lyset nedad, så det ikke forpurrer nattehimlen, og pærerne er LED med en farvetone, som ikke forstyrrer insekterne. - Vi har brugt Dark Sky-principperne som pejlemærke for byggeriet, og gæsterne vil kunne nyde nattehimlen fra lejlighederne, som har store panoramavinduer ud mod søen. Der er langt til noget, som skæmmer udsigten og stjernerne, fortæller Inger Marie Scavenius. På skyfri nætter kan man se 14.000 stjerner på nattehimlen over Møn, men også når skyerne dækker for stjernevrimlen, er der masser at tage til Møn for. - Mange kender kun Møns Klint og kører dertil i bil, går en tur ved klinten og kører så hjem igen. Møns Klint er fantastisk, så jeg forstår det godt, men vi vil gerne være med til at brande landskabet bagved, som er så overset, siger godsejerfruen.

Inger Marie Scavenius og hendes mand Carl Gustav Scavenius har været med i hele processen fra nedrivningen af det gamle vandrehjem ved Hunosø til opførelsen af det nye hotel. Foto: Lene K. Ishøy