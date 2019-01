Dansk Camping Union: Teltferie, autocampere og glamping hitter

At campere i telt er for Anne-Vibeke Isaksen ikke kun hyggeligt, men sætter også hverdagen i perspektiv. ? Hvad bruger vi egentlig vores tid, liv og penge på. Det er ikke for at lyde hellig, men man finder ud af, at der ikke skal ret meget til. Teltcamping er en trend, vi kommer til at se mere af, og en lille krølle på halen er, at det ligger i tråd med, hvordan vi påvirker moder jord med vores forbrug. Man kan ikke holde ferie mere grønt end i telt, mener hun. PR-foto: Dansk Camping Union

Dansk Camping Union peger på tre tendenser, der præger det danske campingliv. Den solrige sommer i fjor har lokket folk på teltferie, følelsen af frihed trækker autocampere på landevejen og campingpladserne opruster med luksuscamping - også ka

Camping er så meget forskelligt, som Anne-Vibeke Isaksen siger. Hun er mediechef og chefredaktør ved Dansk Camping Union og blandt andet kendt fra programmet "Anne-Vibeke Rejser" på dk4. Spørger man hende, hvad danskerne går efter i det danske campingliv, peger hun på tre tendenser, der gør sig særligt bemærket, og som virkelig kan siges at være forskellige: Den simple teltferie, hvor man kommer helt ned i gear, friheden til at køre hvor man vil i en autocamper og campingpladsernes investeringer i glamping (red. En sammentrækning af ordene glamourous camping, luksuscamping). Sommeren 2018 steg teltsalget i Danmark hos blandt andet Eventyrsport, der har 12 butikker i hele landet. Det steg med 30 procent i forhold til 2017. Ifølge direktør, Lars S. Sørensen, er der ingen forskel på udviklingen i salget fra landsdel til landsdel. - Samtidig er der også en lignende vækst fra små til store telte og fra billige til dyre mærker, så det har været meget bredt forankret - alle har tilsyneladende gerne ville ud - uanset om det har været i letvægtstelte, billige festivaltelte eller store campingtelte, fortæller han og tilføjer et andet perspektiv: - Salget af gummistøvler har været cirka 40 procent mindre end året før. Det siger også lidt om vejret. Anne-Vibeke Isaksen giver også sommerens mange solskinstimer en stor del af skylden for stigningen i teltsalget. - Det, vi har oplevet i kraft af sommeren 2018, er, at mange har prøvet teltcamping, fordi det har været godt vejr. Teltsalget buldrede derudaf. Det, vil jeg tro, har skabt mange nye campister, som synes, det er fedt, når vejret er godt, fortæller Anne-Vibeke Isaksen, som selv er dedikeret teltfan.

Camping i telt er blandt en af tendenserne i det danske campingliv, hvis man spørger mediechef i Dansk Camping Union. Foto: Scanpix

Back to basic Selv om hun rejser meget - også i udlandet - qua sit arbejde, er det hendes mål hvert år at tage på vintercamping og campere med telt om sommeren. For der sker noget særligt, når man skræller alle hverdagens moderne bekvemmeligheder og gøremål væk. - Med teltcamping kommer vi helt ned i et simpelt lag. Som ferie står det i stor kontrast til, hvordan de fleste bor derhjemme, hvor teenageren måske forsvinder ind på værelset til sin playstation. Når man bor i telt, kommer man tæt på hinanden, sysler og hygger. Det går også godt i tråd med andre tendenser i tiden som for eksempel genbrug. Det er ikke altid en værdi at købe nyt og forbruge. Der har camping en god chance, mener hun. Det er heller ikke, fordi det er svært at finde en plads til sit telt, som i bund og grund bare skal bruge et stykke græsareal. - Teltcamping stiller ikke de store krav. Dem, der tager afsted, søger back to basic og naturen. De vil gerne mærke græs under fødderne, fuglekvidder og vind i håret, forklarer hun.

Ferie i autocampere er populært. PR-foto: Camping Branchen

Minus jetlag Denne sommer tog hun på teltcamping med sin familie på Djursland. Når de lynede teltet op om morgenen, var det med direkte udsigt til Kattegat. Børnene kunne løbe rundt med bare tæer og om aftenen hygge med lommelygter og Astrid Lindgren-bøger i soveposen. - Folk finder ud af, at de ikke behøver at sidde i kø på den tyske motorvej eller få jetlag. Man kan mærke, at folk slapper af, hygger og mærker hinanden. De finder ud af, hvor lidt der i virkeligheden skal til for, at man hygger sig med hinanden, fortæller hun og tilføjer: - Men med hånden på hjertet kan jeg også sige, at kvaliteten af teltcamping i høj grad hænger sammen med vejret. Og sommeren i fjor fås ikke bedre.

Det frie liv på vejen Udover teltcamping er der også flere, der vælger at bruge deres ferie i en autocamper. - Der er en vækst i den form for ferie i hele Europa. Friheden i at køre rundt i et lille hjem på hjul, tiltaler folk. Det er lidt som at være backpacker, hvor man på dagen beslutter, hvor man vil køre hen. Det er fedt, at man selv kan bestemme, om man vil blive en dag mere eller rulle videre, fortæller Anne-Vibeke Isaksen. Tal fra brancheforeningen Camping Branchen viser, at salget af nye autocampere i 2018 steg med 34 procent i forhold til 2017, hvor der blev solgt 343 autocampere. I 2018 lå det tal på 520. Ifølge Anne-Vibeke Isaksen var det tal stykmæssigt ikke så mange i Danmark, da vi endnu ikke har så meget kultur for den ferieform, som andre lande har. - Men det er begyndt at vinde indpas også i Danmark. I blandt andet Tyskland og Frankrig stiger salget næsten med en lodret pil opad. Mange i de lande bor i lejligheder og tæt i byer. De har en udlængsel efter at køre væk. Vi bor anderledes i Danmark, hvor mange har en villa og have. Derfor er det på anden måde, vi rejser ud sammenlignet med de andre. I Norge og Sverige bor folk a la i Danmark, men de lande er kendetegnet ved meget natur og plads lidt ligesom Canada og USA. Det lægger op til at holde ferie i autocampere, fortæller hun.

Luksuscamping Den tredje tendens, som Dansk Camping Union oplever er i vækst, er udlejning og glamping. Ordet er en sammentrækning af glamourous camping, som på dansk kan oversættes til luksuscamping. - Udlejning i retning af glamping bliver der arbejdet meget med ude på campingpladserne, hvor man kombinerer oplevelser tæt på naturen og muligheden for at bo tæt på hinanden med fede faciliteter, bekvemmelighed og aktiviteter lige uden for døren. Det er en slags resort-tankegang, fortæller hun. Det er til gengæld sværere at sige præcist, hvem der tager af sted på de forskellige ferieformer. - Målgrupper er nu til dags noget af det sværeste at arbejde med, for vi shopper meget rundt. For 30 år siden, hvis du købte en campingvogn, så var du campist med stort C, men i dag tager folk på både storbyferie, krydstogt, skiferie og telttur i sommerferien. Vi er privilegeret i Danmark, at vi har tid og økonomi til at holde de her ferier. Det ene udelukker ikke det andet, forklarer Anne-Vibeke Isaksen, som personligt håber, at folk finder ud af fordelen ved at købe en rejse i stedet for eksempelvis et nyt køkken: - Mit personlige mantra er, at de her rejseoplevelser holder hele livet. De går ikke i stykker, skal ikke til reparation. Det er noget, man gemmer i sin livsrygsæk.