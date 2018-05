Charterrejser bliver næsten foræret væk

Dansk sommer i "utide" tvinger charterbureauerne til at sænke priserne til et niveau, der sjældent ses.

Det usædvanligt varme majvejr har øjeblikkeligt presset priserne på charterrejser ned på et niveau, som sjældent ses. I forvejen er maj normalt en billig måned at rejse i, fordi udbuddet af charterrejser er større end efterspørgslen.

Blandt de opsigtsvækkende priseksempler er en uge på firestjernet hotel i Grækenland til 998 kroner - vel at mærke med flytransport inkluderet. For 200 kroner mere kan man bo på et firestjernet hotel i Spanien i en uge.

Er man til ophold med all inclusive og ikke har noget imod at bytte Danmark med Tyrkiet, er der også godt nyt. En uge på firestjernet hotel kan købes for 1356 kroner med afrejse fra enten Billund, Aalborg eller København.

Priserne er fundet torsdag morgen af prissammenligningssiden Travelmarket.dk. Man skal tage en hurtig beslutning, for de billige rejser har afgang de kommende dage, men Ole Stouby, direktør i Travelmarket.dk, er nu ret fortrøstningsfuld på vegne af dem, der er nødt til at vente lidt. Ud fra vejrudsigten for de næste 8-10 dage vurderer han, at danskerne har udsigt billige rejser det meste af måneden, og hans undersøgelse viser også, at der er charterrejser til salg til 1200 kroner ind i juni.

"Hvis det gode majvejr bliver erstattet af køligere vejr og regn, kan priserne lynhurtigt stige ganske betydeligt. Charterselskaberne opjusterer priserne, hvis vejret ser ud til at skifte", siger han i en pressemeddelelse.

Overkapaciteten i maj og begyndelsen af juni hænger sammen med, at charterbureauerne - for at opnå gode indkøbspriser på hotelværelser - er nødt til at binde sig for en periode, der ikke kun inkluderer den absolutte højsæson.

Endnu et par godbidder til dem, der allerede drømmer sig mod syd: En uge på Kreta med uspecificeret hotel til 798 kroner og afrejse fra København. For 200 kroner mere kan man flyve fra Billund. I begge tilfælde med Bravo Tours. Apollo og Bravo Tours tilbyder begge en uge på Mallorca og firestjernet hotel til henholdsvis 1198 og 1298 kroner. Apollo flyver fra København, Bravo Tours fra Billund. Og på tirsdag kan Sun Tours sende kunder til Almeria i Spanien i en uge med uspecificeret hotel til 998 kroner. Afgang fra Billund.