En utilfreds Mallorca-gæst mente, at bureauet havde stjålet hans ferieuge og krævede hele rejsens pris for to personer refunderet. Pakkerejse-Ankenævnet måtte afgøre tvisten.

"Maden var af laveste kvalitet. Hvordan kan man få fisk, and og lam til at smage ens - af ingenting? ... Vi var ofte nødt til at gå ud at spise frokost og middag med fordyrelse af en i forvejen dyr ferie til følge", skriver klageren.

"Straks vi ankom, vidste vi, at det var helt galt ... Der lød høj musik i haven, og en skinger kvindestemme gjaldede ud", lyder indledningen på klagen, hvori kunden oplyser, at han var i kontakt med hele fem guider og bad om at blive flyttet eller fløjet hjem. Alle beklagede, men gjorde ikke noget. Og det hjalp da slet ikke, at de efter hver kontakt sluttede samtalen med et "Ha' en god dag".

Sådan skrev en kunde hos et charterbureau efter en ferie til Cala d'Or på Mallorca. Det ugelange ophold med all inclusive og billeje kostede godt 15.000 kroner for to personer, og den utilfredse gæst krævede hele beløbet tilbagebetalt.

Arrangøren ærgrede sig også over, at klageren ikke på stedet havde henvendt sig med sin utilfredshed med værelset og maden, så personalet havde haft en chance for at hjælpe. Gæstens krav blev afvist blandt andet med henvisning til, at han og rejsefællen havde fået, hvad de havde bestilt, og at informationer om hotellet var tilgængelige på bureauets hjemmeside inden afrejsen.

Bureauet svarede, at i forbindelse med bestillingen bliver man informeret om, at der findes en international børneklub på hotellet, og at støj fra legende og glade børn samt musik fra de dertilhørende aktiviteter er forventeligt i de tidsrum, gæsten havde henvendt sig til guiderne.

Vigtigt at klage på stedet

Bureauet anførte over for nævnet, at "det er almindelig kutyme og dermed forventeligt, at mellemklassehoteller i ferieområder i det sydlige Europa byder på musik og underholdning ikke kun om aftenen, men også hele dagen", og alene det faktum, at man kan lave gymnastik i poolen, bør indikere, at der naturligvis også er musik ved poolen.

Gæstens utilfredshed var blevet formidlet til hotellet, som var fuldt booket, men han og rejsefællen var blevet tilbudt at komme på venteliste til et andet værelse, hvis muligheden bød sig. Det var dog bureauets opfattelse, at parret ikke ønskede dette.

Arrangøren anfører også, at kunden ved bestillingen af rejsen bekræftede at have læst betingelserne, som blandt andet inkluderer, at man skal rette henvendelse til personalet på stedet, hvis man er utilfreds med noget. Det var ikke sket vedrørende mangler på værelset.

Ankenævnet siger i sin afgørelse, at man på et feriemål som dette må være forberedt på støjgener fra blandt andet underholdning, og at klageren ikke har godtgjort, at tolerancetærsklen i dette tilfælde er overskredet. Desuden har han ikke dokumenteret, at han har klaget over andre forhold på hotellet, herunder også manglende service fra guiderne, hvorfor Pakkerejse-Ankenævnet ikke vil tilkende klageren nogen form for kompensation.