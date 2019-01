Bravo Tours igennem 20 år: Mormor inviterer gerne hele familien til Kreta

Danskerne rejser ofte og længere væk, end vi gjorde for 20 år siden, da Bravo Tours blev stiftet. Mallorca og Kreta holder stadig som feriedestinationer, og rejser, der samler hele familien på tværs af generationer, er blevet populære. Bravo Tour

I år er det 20 år siden, rejseselskabet Bravo Tours sendte de første gæster af sted på charterrejse sydpå. Dengang hørte Mallorca og Kreta til blandt favoritdestinationerne, og det gør de sådan set stadig. - De mest populære og velkendte rejsemål er mindst lige så populære som de var for 20 år siden. Mallorca, Kreta, Gran Canaria og Rhodes er stadig de destinationer, der rykker allermest. Og måske rykker de endda mere, end de gjorde dengang, vurderer Peder Hornshøj, der er administrerende direktør og stifter af Bravo Tours. Han mener, det skyldes, at destinationerne er oplagte rejsemål, når vi trænger til at holde ferie og slappe af. - Det er ikke uden grund, at det er de destinationer, der var populære allerede for 50 år siden. Mallorca er evigt populær, fordi kvaliteten er vanvittigt høj på alting. Man har alt det, der skal til, når man er på ferie og skal have ladet batterierne op. Der er dog også kommet nye destinationer til, for markedet er blevet større, og der bliver solgt flere rejser i dag end for 20 år siden. Det er ikke ualmindeligt, at en familie rejser både to, tre og fire gange om året. - Vi har selv været med til at opfinde nye destinationer, som for folk var helt ukendte som rejsemål, for eksempel Azorerne. Det er jeg stolt over, og vi har haft cirka 150.000 gæster af sted, siden vi startede. Der er også mange små, græske øer, der er poppet op og blevet meget populære gennem tiden, fortæller Peder Hornshøj. Samtidig er vi begyndt at rejse længere væk, når vi skal på ferie. Nu tager vi gerne uden for Europa og besøger både Asien og Dansk Vestindien. - Det er blevet meget nemmere og billigere at rejse til Thailand og Caribien, og det gør danskere i langt højere grad end tidligere, siger direktøren.

Mere end en million chartergæster



I dag rejser mellem 1,2 og 1,3 millioner danskere på charterferie.



I 2017 havde Bravo Tours cirka 175.000 rejsende. I 2018 landede tallet på cirka 170.000.



Om sommeren er Spanien og Grækenland de mest populære destinationer, mens vinterens populære rejsemål særligt er koncentreret om De Kanariske Øer og Egypten.



Mange tager også til Thailand i vintermånederne.



Mød Bravo Tours på messen Ferie-Fritid 2019 i Odense fra 25.-27. januar.



Peder Hornshøj er administrerende direktør og stifter af rejseselskabet Bravo Tours. Foto: Bravo Tours

Flere generationer En af de helt store tendenser for tiden er de såkaldte generationsrejser, hvor flere generationer rejser og holder ferie sammen. Dem har Peder Hornshøj oplevet en massiv stigning i de seneste år. - Før holdt mormor måske sin 70 års fødselsdag for 80 mennesker, men i dag er der mange mormødre, for nu at bruge hende som eksempel, der inviterer børn og børnebørn til Kreta. Så er de sammen der i en uge og hygger sig. Jeg tror, det betyder rigtig meget for folk i dag. Der er forandrede mønstre i forhold til, hvordan vi fejrer guldbryllup og runde fødselsdage, siger Peder Hornshøj og tilføjer, at det ikke er usædvanligt, at mormor gentager succesen, når hun fylder 71 eller 72. - Der er nok flere penge blandt folk, måske især den ældre generation. Og mange tænker måske, at det er en god måde at bruge opsparingen på, siger han.

Aktive ferier er blevet populære. Her bliver der dyrket yoga i skønne omgivelser hos La Palma Sport på La Palma. Foto: Bravo Tours

Aktiv ferie Det er også blevet almindeligt at tage på forlængede weekender til de europæiske storbyer. Mange efterspørger i dag en mere fleksibel rejseform, for eksempel fire dage i Malaga eller tre dage i London, og det ønske prøver rejsebureauerne at efterkomme, så de ikke længere kun tilbyder rejser af en- og to ugers varighed. - Vi er en charterrejsevirksomhed, men vi er blevet langt mere fleksible i det, vi kan tilbyde. Og det er for at ramme de rejsemønstre, der er opstået de sidste 20 år, siger Peder Hornshøj. Aktive ferier er også blevet populære. For mange er det ikke længere nok at ligge og slappe af ved poolen en uge i træk, der skal motion og oplevelser på programmet. Det mærker man også hos Bravo Tours. - Man rejser primært ud for at slappe af, men vi oplever, at man samtidig gerne vil være mere aktiv, end man ville for 20 år siden. Der er flere, der tager ud og spiller golf, vandrer eller cykler og oplever på en anden måde, end man gjorde tidligere, siger direktøren.

Det er ikke længere nok at ligge ved poolen eller på stranden en uge i træk. Vi vil ud og opleve noget, når vi tager på ferie. Foto: Bravo Tours

Det er 20 år siden Bravo Tours sendte de første charterturister sydpå. Sidste år havde rejseselskabet cirka 170.000 rejsende. Foto: Bravo Tours

Mallorca og Kreta er stadig populære destinationer blandt Bravo Tours' gæster, men gennem årene er der kommet en del nye destinationer til. Foto: Bravo Tours