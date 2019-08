Woodstock 50 år: Festen er altså begyndt

Alle Festivalens Moder holder guldbryllup i Bethel nord for New York - præcist samme sted, hvor det hele begyndte i 1969.

Ja, det skal jo vise sig, for der spores visse tegn på tiltagende glemsomhed, men det er i al fald forkert, når man i et nærtstående dagblad kan læse, at Woodstock Festivalens 50 års jubilæum netop i disse sommerdage forbigås i radiotavshed.

Bare vi er her

Det foregår naturligvis på Max Yasgurs stærkt skrånende mark ved byen Bethel 175 km nordnordvest for New York. Lige her stod og lå der dengang for 50 år siden op mod en halv million unge og lyttede til Jimi Hendrix, The Who, Ten Years After, Janis Joblin, ShaNaNa og et halvt hundrede andre rockbands og solister.

Sådan er det ikke længere. Nu er der kun 15.000 tilhørere, og blot en enkelt musiker på åbningsaftenen, nemlig Arlo Guthrie - ham med Alice's Restaurant og Coming into Los Angeles og som spillede på 1969-festivalen.

- Jeg troede, I ville komme med stok og rollator og høreapparater, men I ser jo godt ud. Skal vi ikke bare være glade for, at vi overhovedet er her. Det er jeg i al fald, sagde Arlo Guthrie til festdeltagerne.

- Dengang var vores koncert på Woodstock bare en af mange. Vi anede jo ikke, at den ville blive en historisk begivenhed, men selvfølgelig var det da en fantastisk oplevelse at spille for så mange.