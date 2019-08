Woodstock 50 år: Endelig med The Beatles

Ringo and his All Starr Band gav fredag aften koncert på Woodstock Festivalens jubilæumsweekend i Bethel nord for New York. Woodstock-veteranerne Blood, Sweat and Tears og Edgar Winther var der også.

Med 50 års forsinkelse indtog The Beatles endelig Woodstock Festivalen!

Det skete ved festivalens 50 års jubilæum i Bethel 175 km nord for New York fredag aften i smukt sommervejr, hvor Beatles' trommeslager Ringo Starr skabte en af festens stjernestunder med et stjernespækket band sammensat af musikere fra en række verdensberømte bands, bl.a. Toto og Santana.

Da musikerne havde fået lov at diske op med hver deres gamle hits, tog Ringo over og serverede en række fantastiske Beatles-sange.

- Jeg havde skrevet en masse sange, før jeg kom med i Beatles. Ingen af dem blev nogen sinde indspillet, fortalte Ringo sit publikum - 12.000 i den bedste alder, altså en moden samling ofte langt over pensionering, men med en uudslukkelig hang til den gamle festival.

- Men så kom den her, sagde Ringo og talte for til Don't Pass Me By.

Der var også Boys, Yellow Submarine, Ticket To Ride, Act Naturally, It Don't Come Easy, What Goes On, With a Little Help from My Friends, Give Peace a Chance og You're Sixteen plus lige så mange flere.

Alt i alt en skøn aften i selskab med den ene af de to overlevende beatler.

Som opvarmning spillede Edgar Winther og Blood, Sweat and Tears, som begge var med på den oprindelige festival i 1969.

Lørdag kulminerer jubilæet med et genhør med Santana, hvor der er totalt udsolgt på friluftsscenen i Bethel.