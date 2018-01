Vrede chauffører klager over 3F efter forlig med omstridt vognmand

En række tidligere VTS-chauffører fra Esbjerg klager nu over 3F. De mener, der har været en utilfredsstillende sagsbehandling, ugennemsigtig sagsafgørelse og manglende betaling for tilgodehavende.

- På et stormøde i Aabenraa for 30 chauffører stod 3F og sagde, at det var en klokkeklar sag, hvor vi helt sikkert ville vinde. Kort efter var der så indgået et forlig, hvor vi ikke fik ret meget, forklarer han.

Klage: Syv tidligere chauffører fra det omstridte trafikselskab Vojens Taxi og Servicetrafik (VTS) har klaget over 3F. I klagen skriver chaufførerne, at sagsbehandlingen har været utilfredsstillende, at sagsafgørelsen var ugennemsigtig og at de ikke fik det fulde tilgodehavende ved afgørelsen.

Vi synes ikke, at hovedforbundet har taget os seriøs. De skulle have gjort noget mere for at få noget for de fyringer.

Når der bliver klaget over 3F, skal et uvildigt klagenævn tage stilling til klagen. I nævnet sidder flere parter fra 3F, dog ikke fra den afdeling, der er klaget over. Derudover sidder også en uafhængig jura-professor.I klageprocessen får den påklagede afdeling lov til at kommentere på klagen, hvorefter klager kan kommentere. Dette går frem og tilbage nogle gange, hvorefter klagenævnet træffer sin beslutning. Der kan gå op mod et halvt år, inden klagen er færdigbehandlet. Hvis klager får medhold i klagen, skal 3F betale klager det beløb, som klager kunne have fået af virksomheden.

Ikke taget seriøst

Sagen startede sidste forår, hvor flere chauffører gik tik til 3F for at få kigget på løn- og arbejdsforhold, flere chauffører oplevede herefter at blive fyret.

I november indgik 3F et forlig med VTS, der ifølge en fælles pressemeddelelse betød, at VTS betalte de penge, de skyldte chaufførerne samt et beløb for manglende ansættelseskontrakter. Der blev dog ikke aftalt et beløb for uretmæssige fyringer, som chaufførerne mener, de var udsat for.

- Vi synes ikke, at hovedforbundet har taget os seriøs. De skulle have gjort noget mere for at få noget for de fyringer, siger Erik Mathiesen, der kørte for VTS af to omgange, men blev opsagt, kort efter han gik til fagforeningen.