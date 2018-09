Langt de fleste hjertestop sker i hjemmet, men her kan der være langt til de livsredende hjertestartere, som skal i brug inden for få minutter. I et villavejskvarter i Gjesing nord for Esbjerg er der en kilometer til de nærmeste hjertestarter. JydskeVestkysten har spurgt nogle af beboerne, hvad de synes om det.