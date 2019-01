Voldsomt vejr på vej: DMI varsler om storm på vestkysten

Fra søndag aften til mandag middag forventer DMI stormvejr på vestkysten.

Vejrtjenesten varsler om blæsende kuling fra nordvest med vindstød af stormstyrke. Det svarer til 25-27 m/s, og blæst med en sådan styrke medfører ifølge DMI at tagsten blæser ned, at store grene knækker samt at træer kan vælte og spærre for vej- og togstrækninger.

Den kraftigste vind forventes ifølge varslet i et bælte langs vestkysten, og de nævnte kommuner er Esbjerg, Fanø, Tønder, Varde, Thisted, Jammerbugt, Holstebro, Lemvig og Ringkøbing-Skjern.

DMI's varsler inddeles i kategorier efter, og niveauet for dette varsel er gult, hvilket er kategorien for ''voldsomt vejr''.

I forbindelse med varslet har Beredskabsstyrelsen udsendt en række gode råd om, hvordan du kan sikre mindst mulig skade ved storme. De gode råd kan ses herunder.