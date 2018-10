Vognmænd lægger sag an mod 3F og staten: Sagen splitter politikere

Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten, mener ikke, at 3F gør noget galt, når fagforeningen truer med konflikt mod virksomheder, der har en overenskomst. Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2012)

Det er helt efter bogen, når 3F truer med konflikt mod virksomheder, som ellers har godkendte overenskomster. Liberal Alliance mener, det er urimeligt. Enhedslisten mener, 3F gør, hvad det er sat i verden for.

Konfliktrusler: Skal 3F bare kunne gå i konflikt mod virksomheder, der har en godkendt overenskomst? Det spørgsmål er der uenighed om på de politiske fløje. Transportordfører for Liberal Alliance, Leif Mikkelsen, mener, det er urimeligt, når 3F truer med konflikt mod virksomheder, der allerede har en overenskomst. Det samme mener en gruppe vognmænd, der har lagt sag an mod staten og 3F. Leif Mikkelsen kunne sagtens finde på at tage problemstillingen op på et politisk plan. - Hvis man har en lovlig overenskomst, burde det jo være godt nok, siger han. Det er dog ikke noget, man har drøftet i Liberal Alliance. - Men det skulle nok være nu, hvor man har et blåt flertal i Folketinget, siger han.

Det 3F er sat i verden for Henning Hyllested, transportordfører i Enhedslisten, mener derimod, at 3F er i sin gode ret til at true med konflikt mod virksomheder, der har en anden overenskomst. - Det er for længst fastlagt ved arbejdsretten. Og det, synes jeg, er helt i orden, siger han. 3F er sat i verden for at sikre arbejdernes løn- og arbejdsvilkår, og det arbejde skal 3F udføre, mener han. - Hvis vi ikke har stærke fagforeninger, er løn- og arbejdsvilkår også derefter. 3F arbejder for at undgå konkurrence på løn- og arbejdsvilkår ved at prøve at tegne overenskomster. Det er for at sørge for, at de overenskomster, 3F har indgået, ikke bliver underbudt af andre.

Et interessant spørgsmål Ifølge Natalie Videbæk Munkholm, der blandt andet forsker i arbejdsret, ansættelsesret og menneskerettigheder ved Aarhus Universitet, er 3F's ageren helt efter loven. Men på et politisk plan er det et interessant spørgsmål, mener hun. - Hvordan står man som virksomhed, hvis man ikke engang ved at tegne en overenskomst, der er godkendt af Trafikstyrelsen, kan sikre sig mod, at andre kommer larmende, bare fordi de er større. Det er et godt spørgsmål. Men det er på det politiske plan, for retsstillingen er sådan, og den bliver bekræftet gang på gang, siger hun.