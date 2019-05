Virksomheder snylter på konkurrenter: Overtræder miljølov når elektronik skrottes

Køleskabe, fjernsyn, mobiltelefoner. Hver dag skrotter danskerne elektronik og elektrisk udstyr. De virksomheder, som sælger disse produkter, har et ansvar for, at det bliver bortskaffet og genanvendt på miljøvenlig vis. Arkivfoto

Op mod 1000 virksomheder bryder miljøbeskyttelsesloven ved at undlade at betale for at få afskaffet kasseret elektronisk udstyr, som de har produceret eller importeret. Miljøstyrelsen har modtaget 89 anmeldelser siden 2015.

Lovbrud: Når en virksomhed producerer eller importerer elektronik har den pligt til at finansiere en miljøvenlig bortskaffelse, når forbrugeren kasserer udstyret. Men det er langt fra alle virksomheder, der lever op til det lovmæssige krav, fortæller Foreningen af Fabrikanter og Importører af Elektriske Belysningsarmaturer (FABA) og Dansk Producentansvarssystem (DPA). Det skader hele branchen, mener de. - De virksomheder, der ikke betaler, er for det første miljøsyndere. For det andet overlader man betalingen til de pæne drenge i klassen. Det svarer til at man ikke betaler skat, siger Willy Goldby, direktør i FABA.

Weee-direktivet Weee-direktivet fra 2002 pålægger alle EU-medlemslande at indføre regler om indsamling og behandling samt nyttiggørelse af affald fra elektrisk udstyr.

Det er producenter og importører, der afholder alle udgifter til håndtering og behandling af elskrot.

Alle, der markedsfører elektrisk og elektronisk udstyr, skal således registreres i nationalstatens producentregister.

Der skal årligt indberettes markedsførte-, tilbagetagne- og behandlede mængder til det nationale register.

Reglerne har til formål at forebygge og reducere miljøbelastningen fra elektriske og elektroniske produkter

Afsløret af register Det er det såkaldte Weee-direktiv fra EU, der dikterer reglerne for håndtering af elskrot. Alle virksomheder, der producerer, importerer og sælger elektronik og elektrisk udstyr som eksempelvis fjernsyn, køleskabe og belysning, er omfattet af reglerne og skal registreres. Det betyder, at de en gang om året skal indberette, hvor mange kilo af de pågældende produkter, de har sendt på markedet og betale et tilsvarende beløb for at få kasserede produkter skaffet af vejen på miljøvenlig vis. Er man ikke registreret i det nationale producentansvarsregister, er det således ikke lovligt at sælge de pågældende produkter på det danske marked. Formålet med reglerne er at forebygge og reducere miljøbelastningen fra elektriske og elektroniske produkter. DPA, der er sat i verden for at administrere reglerne, råder over et register, der omfatter alle registrerede producenter og importører af elektronik og elektrisk udstyr. Her bliver det afsløret, hvis en virksomhed omfattet af reglerne har undladt at registrere sig og på den måde undgår at betale. - Vi ved, der er et problem, fordi vi ofte støder på virksomheder, hvor vi tænker: Hov, det var sørme mærkeligt, dem kan vi ikke finde i vores register. Registeret er offentligt tilgængeligt, så vi får også henvendelser fra forbrugere og virksomheder, der ikke kan få øje på deres konkurrenter, siger Johnny Bøwig, direktør i DPA.

Whistleblower-ordning I 2015 etablerede DPA en whisteblowerordning, hvor virksomheder, der snyder på vægten, kan anmeldes til Miljøstyrelsen. Siden 2015 har styrelsen ifølge en aktindsigt fået 89 anmeldelser via denne ordning eller fra andre kilder. Johnny Bøwig mener dog, at der er tale om langt flere lovbrydere, end hvad antallet af anmeldelser kan være udtryk for. Ifølge ham er mellem 2500 og 3000 danske virksomheder omfattet af reglerne, og han vurderer, at op mod 1000 af dem ikke overholder reglerne. Willy Goldby mener ligeledes, at der kan være tale om helt op til 75 procent af virksomhederne i belysningsbranchen, der ikke er registreret, og som derfor ikke betaler. - Det er ikke eksakt viden, men vi ved, at der inden for de seneste år er kommet over 200 nye virksomheder inden for belysning, og vi finder tit firmaer, der ikke er registreret. Der er bid næsten hver gang, siger han. Funktionsleder hos afdelingen for cirkulær økonomi og affald hos Miljøstyrelsen Berit Hallam oplyser i en mail til avisen, at styrelsen er bekendt med, at der er en formodning om, at mange virksomheder ikke overholder direktivet. Hun understreger dog, at en anmeldelse gennem whistleblowerordningen ikke er ensbetydende med, at virksomheden ikke overholder direktivet. - Det er altid nødvendigt med en konkret vurdering for afklare, om den pågældende virksomhed er omfattet af producentansvaret, skriver hun og oplyser ligeledes, at det er DPA, som foretager vurderingen af, om en virksomhed er omfattet af reglerne.