Virksomheder farer vild i dagpengesystem: Mister tusindvis af kroner

Når en medarbejder bliver syg, har virksomheden krav på at få refunderet et beløb, der svarer til sygedagpengesatsen, hvis virksomheden udbetaler løn til medarbejderen i sygdomsperioden. Men mange mindre virksomheder går glip af refusionen, fordi de farer vild i et kompliceret indberetningssystem. Haderslev Kommune kræver handling.

Haderslev: I Haderslev Kommune har Sanne Nielsen ofte en frustreret virksomhedsleder i røret. Hun er afdelingsleder på ydelseskontoret i kommunen, og det er hende, der håndterer sager om refusion af sygedagpenge. Selvom virksomheder har ret til at få funderet et beløb svarende til sygedagpengesatsen, når en lønnet medarbejder er sygemeldt i længere tid, går virksomhederne de oftere og oftere glip af sine penge. Det sker, fordi de snubler i det digitale indberetningssystem. - Der er en stigende tendens til, at virksomheder tror, de har gjort det korrekt, men ender med at miste muligheden for at få pengene refunderet. Det skaber mange frustrationer, siger hun og fortæller, at det især er små virksomheder med små administrationer, der farer vild i systemet. JydskeVestkysten har lavet en rundrigning til øvrige kommuner i landsdelen. Her genkender blandt andre Aabenraa Kommune og Varde Kommune billedet, mens blandt andre Esbjerg Kommune og Sønderborg Kommune ikke oplever det som et stort problem.

Det siger reglerne om refusion af sygedagpenge Virksomheder kan få sygedagpengerefusion fra kommunen, hvis en lønnet medarbejder er syg i en lang periode.

Virksomheden skal anmelde medarbejderens fravær senest fem uger efter første fraværsdag. Ellers mister den refusionsretten.

Hvis virksomheden glemmer at signere anmeldelsen digitalt, behandler kommunen den ikke.

De første 30 dage skal virksomheden selv betale lønnen uden mulighed for refusion.

Efter 30 dage kan virksomheden anmode om at få udbetalt penge fra kommunen. Man kan ikke anmode om refusion frem i tiden.

Der gælder således forskellige regler og tidsfrister for at anmelde sygefravær og anmode om selve udbetalingen. Her kommer mange virksomheder galt af sted.

Glemmer vigtigt skridt Det er det offentlige indberetningssystem NemRefusion, som virksomhederne kløjs i, når de skal søge om refusion af sygedagpenge. Når en medarbejder melder sig syg, skal virksomheden anmelde medarbejderens sygemelding i NemRefusion for at opnå retten til refusion. Det skal ske inden fem uger fra første fraværsdag. Når sagen er oprettet, alle felter er udfyldt og der er trykket "gem", tror virksomhederne, at alt er i den skønneste orden. Problemet er, at virksomhederne skal signere anmeldelsen digitalt, før den sendes videre til behandling i kommunen, og det er her, mange kommer galt af sted. - Det svarer til, at virksomheden har udfyldt et skema hjemme på skrivebordet, men glemt at putte det i postkassen, siger Sanne Nielsen. Desuden gælder en række forskellige tidsfrister i forhold til at anmelde en medarbejders sygefravær og anmode om selve refusionen. Også her kniber det de små virksomheder at holde tungen lige i munden.

Kommune i klemme På chefkontoret i Haderslev Kommune langer Rune Larsson, direktør for erhvervs- og borgerservice, ud efter Erhvervsstyrelsen, der driver platformen Virk.dk, som NemRefusion er en del af. - Det er et tungt system, der efter vores vurdering ikke servicerer virksomheder godt nok. Det er meget lidt brugervenligt, siger han. Derfor har Haderslev Kommune flere gange rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, men uden at få svar. - De bør kigge på systemet. Det er vigtigt, fordi NemRefusion leverer det grundlag, vi skal udbetale refusion på. Vi sidder i en klemme mellem virksomhed og systemet, siger han. Erhvervsstyrelsen afviser at have ansvaret for NemRefusion, hvilket også er årsagen til, at Haderslev Kommune ikke er kommet igennem med sin henvendelse. - Virk.dk er som et tag-selv-bord. Erhvervsstyrelsen står for selve bordet, mens forskellige kokke er ansvarlige for de retter, der står på bordet. NemRefusion er en af retterne, siger Søren Møller Nielsen, pressekontakt i Erhvervsstyrelsen.