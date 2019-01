Virksomhed tilbagekalder legetøj: Der er fare for kvælning

Leg med gymnastikringe fra Trævarefabrikernes Udsalg var i weekenden ved at få et meget uheldigt udfald for et barn. Nu tilbagekalder virksomheden legetøjet.

Tvingstrup: Hvis du har købt et sæt gymnastikringe til dit barn i julegave, skal du måske lige tjekke producenten, før du giver barnet lov til at kaste sig ud i gymnastiske øvelser i ringene.

Virksomheden Trævarefabrikernes Udsalg, som har hovedkontor i Tvingstrup, tilbagekalder nemlig nu deres version af det populære legeredskab.

Det sker - ifølge en pressemeddelelse fra virksomheden - efter, at et barn i weekenden var ved at blive kvalt.

- Barnet fik halsen gennem rebet og faldt ned, så hagen hvilede på den øverste del af ringen, og rebet strammede til bag ørerne. Og barnet blev på den måde udsat for kvælningsfare, skriver Trævarefabrikernes Udsalg i pressemeddelelsen, hvor det også understreges, at barnets uheld heldigvis blev opdaget i tide, og at barnet er helt uden for livsfare.