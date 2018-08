Vildt mål: Så mange passagerer skal flyve fra Billund Lufthavn i 2025

Til sammenligning bor der lige nu knap 5,8 millioner mennesker i Danmark. Skal målet nås, kræver det, at antallet af passagerer i gennemsnit stiger med over 200.000 hvert år de næste syv år.

Ifølge Billund Lufthavns nybagte administrerende direktør, Jan Hessellund, er eventyret langt fra slut. Han drister sig nemlig nu til at sætte et ambitiøst mål for lufthavnen.

Sådan har avisoverskrifterne lydt i flæng over de seneste otte år, hvor Danmarks næststørste lufthavn har leveret det ene rekordregnskab efter det andet målt på både vækst og passagerantal. Senest kunne Billund Lufthavn i forbindelse med årsregnskabet for 2017 melde ud, at næsten 3,4 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen i løbet af sidste år.

Realistisk scenarie

Ifølge luftfartsekspert Ole Kirchert Christensen, der er redaktør på branchemediet Check-in.dk, er målet ambitiøst. Det er dog et realistisk scenarie, at fem millioner passagerer årligt vil flyve fra Billund Lufthavn, når vi når 2025. Ganske vist skal der arbejdes hårdt, men han mener, at kun meget alvorlige begivenheder vil kunne forhindre lufthavnen i at nå sit mål.

- Billund Lufthavn er kendt for at arbejde hårdt, og jeg kan ikke se, hvorfor de ikke skulle nå det. Der skal en ny finanskrise, et nyt 9/11, en ny SARS-krise eller noget geopolitisk uro til for at forhindre det, siger han.

Han peger på tre ting, der kan forklare lufthavnens succes. Først og fremmest er Billund Lufthavn en billig og effektiv lufthavn, hvor de passagerer- og startafgifter, som flyselskaberne betaler for at benytte lufthavnen, ikke er blevet hævet i over femten år. Dernæst leverer lufthavnen et godt produkt, og både flyselskaber og passagerer er meget tilfredse med det, de får. Sidst, men måske vigtigst, fremhæver Ole Kirchert Christensen Billund Lufthavns evne til at udvikle nye ruter.

- De er ekstremt dygtige til ruteudvikling. De sælger historien om Billund godt, og så har de fyrtårnet Legoland, der trækker masser af passagerer til. Det er unikt, siger han.

Magasinet bringer søndag et stort interview med den nye lufthavnsdirektør Jan Hessellund.