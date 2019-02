Vildsvinehegnet støder på problemer: Blev placeret forkert

Selvom arbejdet med at opsætte vildsvinehegnet netop er gået i gang, har folkene bag opsætningen allerede mødt flere udfordringer. Blandt andet var man i gang med at placere hegnet et forkert sted.

Hegn: Blot lidt over to uger efter, at første pæl blev sat i jorden, er folkene bag opsætningen af vildsvinehegnet allerede stødt på problemer. Blandt er dele af hegnet blevet placeret et forkert sted. Det fortæller skovrider Bent Rasmussen, der er Naturstyrelsens projektchef på vildsvinehegnet. En halv meter dyb rende, som hegnet skal placeres i, var nemlig ikke rigtigt placeret i forhold til en lodsejers jord. Derfor måtte cirka 50 meter hegn flyttes. - Hegnet var ikke placeret helt præcist, som det skulle langs et jorddige. En lodsejer gjorde os opmærksom på, at det stod lidt skævt, og det måtte vi give ham ret i. Og det har vi så bedt dem om at rette til, siger Bent Rasmussen.

Vildsvinehegnet 28. januar blev den første del af vildsvinehegnet langs grænsen sat op.Hegnet bliver cirka 68 kilometer langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden.



Det vil koste cirka 80 millioner kroner. Hegnet forventes at stå færdigt i midten af november.



Hegnet skal holde vildsvin ude af Danmark som et led i at holde Danmark fri for afrikansk svinepest.



Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom hos svin. Den kan spredes til danske svinebesætninger via vildsvin. Det vil stoppe dansk svineeksport til lande uden for EU.



Der vil være omkring 20 åbninger i vildsvinehegnet, hvor vildsvin også kan passere. Desuden bliver der for hver 100 meter små åbninger til mindre dyr.

Foto: Claus Thorsted De seks teststrækninger, hvor hegnet lige nu bliver sat op, er udvalgt, så man tester opsætningen på forskellige underlag.Foto: Claus Thorsted

Teststrækning Han fortæller, at man i arbejdet sandsynligvis er stødt på flere mindre udfordringer uden dog konkret at kunne nævne flere tilfælde. Men det er slet ikke overraskende, at opsætningen ikke med det samme går lige efter bogen. Entreprenøren SER Hegn er nemlig i gang med at sætte hegnet op på seks udvalgte teststrækninger, som netop har til formål at belyse de problemer, man senere kan møde i opsætningen af hegnet. - Hele pointen med at teste er at finde ud af, hvilke problemer man kan støde på senere. Det er en afprøvning af metoden, som entreprenøren skal bruge, og der vil naturligvis være udfordringer i starten, siger Bent Rasmussen. I alt udgør de seks teststrækninger to kilometer af den i alt 68 kilometer langs strækning langs grænsen, hvor et vildsvinehegn skal holde vildsvin og afrikansk svinepest ude af Danmark. Bent Rasmussen forventer flere problemer med opsætningen i fremtiden. - Jeg tror ikke, at nogen har prøvet at sætte et 68 kilometer langt hegn af denne type op før. Så kombinationen af, at det er et grænsehegn, og det er denne type for hegn, gør opgaven vanskelig. Og derfor vil der være udfordringer, og dem løser vi så, siger han.

Hullerne kommer Vildsvinehegnet har mødt massiv interesse fra både danske og udenlandske medier. Og interessen under selve opsætningen er også stor. Bent Rasmussen fortæller, at flere blandt andet allerede har henvendt sig, fordi de undrer sig over, at der endnu ikke er huller i hegnet. Der skal nemlig etableres mindre huller på 20 gange 20 centimeter for hver 100 meter af hegnet, så mindre dyr kan passere. Men i det nu opsatte hegn er der endnu ingen huller. - Vi laver først hullerne senere. De kommer løbende, men det er simpelthen nemmere at lave dem på et senere tidspunkt end at få hegnet leveret med huller i, fortæller Bent Rasmussen. Han må håbe på, at der mandag ikke dukker større udfordringer op. Her kommer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) nemlig på besøg ved Padborg for at besigtige en af de seks teststrækninger, hvor hegnet lige nu er i gang med at blive sat op.