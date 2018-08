Vildsvinehegn står klar i sidste halvdel af 2019

Naturstyrelsen forventer, at vildsvinehegnet langs den dansk-tyske grænse står klar mellem juli og september næste år. Om seks til otte uger får lodsejere at vide, om hegnet skal stå på deres grund.

Slutdato: Det bliver mellem juli og september næste år, at vildsvinehegnet forventes at stå færdigt. Hvis alt går efter planen, begynder arbejdet med at sætte hegnet op i januar. Det forventes at tage seks til otte måneder og derved vil hegnet stå færdigt mellem juli og september næste år. Det fortæller Bent Rasmussen, skovrider og projektchef på vildsvinehegnet fra Naturstyrelsen.

- Det er, hvis alt går efter planen. Så vi plejer helst at sige, at det står klar i sidste halvdel af 2019, siger han.

Han fremlagde de nærmere detaljer om vildsvinehegnet, da der onsdag blev skudt gang i processen med eksproprieringen i forbindelse med vildsvinehegnet. Det skete, da der blev holdt såkaldt besigtigelsesforretning i Tønder, hvor Naturstyrelsen præsenterede projektet for lodsejere og en kommission, som er nedsat for at gennemføre ekspropriation i forbindelse med projektet. Det vil sige, hvordan og på hvilke betingelser staten skal overtage den privatejede grund, hvor vildsvinehegnet blandt andet skal stå.

På mødet kom det også frem, hvornår de husejere, som er i risikozonen for at lægge jord til vildsvinehegnet, får at vide, om de skal eksproprieres.

Den Jyske Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen fortalte, at der går seks til otte uger, før grundejerne får svar. Naturstyrelsen forventer, at staten vil tiltvinge sig retten til en del af omkring 80 grundejeres jord. Derefter bliver der indkaldt til endnu et møde, hvor det vil blive besluttet, hvordan grundejerne skal kompenseres.