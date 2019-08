Vildsvinehegn skyld i ødelagte afgrøder

Landmænd og jægere i Ellund syd for den danske-tyske grænse vest for Flensborg mærker nu konsekvenserne af det 70 kilometer lange vildsvinehegn, der skal forhindre eventuelle udbrud af den frygtede afrikanske svinepest i Danmark, skriver Flensborg Avis.

Dyrenes faste stier ødelagt

Den store hjorteflok, der kan tælle op mod 150-200 dyr, har gennem årene haft deres helt faste stier, når de trækker rundt i grænselandet. Men de er nu blevet ødelagt af vildsvinehegnet, og derfor vælger dyrene at gå langs med hegnet, indtil de finder en mulighed for at komme over på den anden side.

Jægerne har prøvet med alt fra blåt lys til menneskehår, lyskastere, støjsendere og lignende, og Marx Plagemann har sågar prøvet at skræmme dyrere væk fra markerne ved at skyde op i luften. Men ligemeget hjælper det, skriver Flensborg Avis.

- Men vi må jo også erkende, at dyrene skal være et sted. Når vi skræmmer dem væk, finder de bare et andet sted, hvor problemet vil være det samme, og som jægere er vi jo i sidste ende glade for dyrene op til jagtsæsonen, siger Marx Plagemann.