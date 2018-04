Vildsvinehegn ikke det første: Glemt grænsehegn fra 80'erne forfalder flere steder

Mange steder langs grænsen er det gamle hegn blevet fjernet, men ifølge DR er der i hvert fald to strækninger, hvor det ikke er revet ned. Det drejer sig om et stykke vest for Padborg samt et stykke ved vestkysten.

Grænsen: Det 70 kilometer lange hegn, der skal opføres ved den dansk-tyske grænse for at holde den afrikanske svinepest ude af landet, viser sig ikke at være det første af sin slags.

Tvivl om årsagen

Ifølge souschef hos Fødevarestyrelsens kontor for dyresundhed, Stig Mellergaard, som DR har talt med, blev hegnet i 80'erne opsat efter krav fra USA efter et udbrud af mund- og klovsyge i Tyskland.

Men der er tvivl om, hvilken sygdom hegnet egentlig skulle holde ude af Danmark. En anden kilde, Peter Højer, som var med til at sætte hegnet op for cirka 30 år siden, husker det som kvægsygdommen IBR.

Det er ikke klart, hvem der opførte det gamle hegn. Stig Mellergaard gætter på, at det gamle Landbrugsministerie var inde over, og fortæller, at det tyder på, at danske slagterier var med til at finansiere det.

Det nye vildsvinehegn er kun ment som et midlertidigt hegn, hvorefter det skal pilles ned igen. Det kommer til at strække sig over hele den dansk-tyske grænse. Det tyder det også på, at 80'er-hegnet gjorde.