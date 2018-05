Vildsvinehegn bekymrer grænsekommuner: Vidtgående og skadeligt for dansk-tysk samarbejde

Grænsekommunerne Tønder og Aabenraa udtrykker bekymring over for et kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse. I Aabenraa Kommune kalder man hegnet for "et vidtgående projekt", som man i første omgang slet ikke kunne bakke op om, og i Tønder Kommune er man især bekymret for, hvad der skal ske med hegnet efter 2022.

Kritik: Mens Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) og Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V) allerede ved præsentationen af lovforslaget udtrykte støtte til et vildsvinehegn, er tonen mere kritisk i borgmestrenes egne kommuner. Det viser høringssvarene, som de to kommuners forvaltninger har sendt i forbindelse med lovforslaget om et vildsvinehegn samt to høringssvar fra kommunerne, som senere blev trukket tilbage og justeret. I de endelige høringssvar, som blev sendt til Miljø- og Fødevareministeriet i starten af april, udtrykker begge kommuner bekymring over for en række forhold i forbindelse med regeringen og Dansk Folkepartis planer om at etablere et omkring 70 kilometer langt hegn langs den dansk-tyske grænse, der skal forhindre vildsvin med den afrikanske svinepest i at komme til Danmark. Aabenraa Kommune kalder blandt andet vildsvinehegnet for "et meget vidtgående projekt" og peger på, at det vil have konsekvenser for både naturen og befolkningen ved grænsen.

Sagen kort Regeringen og Dansk Folkeparti offentliggjorde den 22. marts en politisk aftale, hvor de vil bygge et hegn ved den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin og den afrikanske svinepest ude.

Hegnet bliver 68 km langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Det vil koste cirka 70 millioner kroner. Under førstebehandlingen i Folketinget kom det frem, at industrien selv vil komme med 30 millioner kroner til projektet.

Der er aldrig blevet konstateret et tilfælde af afrikansk svinepest i Danmark. Der har været udbrud i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet og Rumænien.

Udover hegnet indeholder den politiske aftale blandt andet også et lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ifht. lovovertrædelser, der har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest, intensivering af informationskampagner ifht. smittebeskyttelse og madaffald og øget regulering af vildsvin.

JydskeVestkysten har tidligere fortalt, at omkring 100 grundejere får eksproprieret en del af deres grund. Staten overtager ikke ejendomsretten over grunden, men tiltvinger sig retten til at opsætte et hegn.

Lovforslaget er lige nu under behandling i folketingets miljø- og fødevareudvalg, inden det skal 2. behandles senere i maj. Under førstebehandlingen fik forslaget bred støtte fra regeringen, DF og Socialdemokratiet.

Usikker på fremtid "Projektet vil imidlertid ikke alene påvirke natur, vandløb og landskab, men vil også have indflydelse på befolkningens mulighed for fri færdsel på tværs af grænsen og derved udgøre en såvel fysisk som psykologisk barriere", skriver Aabenraa Kommune i høringssvaret. Vildsvinehegnet møder også kritik hos Tønder Kommune. Kommunen stiller blandt andet spørgsmålstegn ved, hvad der skal ske med hegnet efter 2022, hvor hegnet indtil videre er finansieret til, og stiller også spørgsmålstegn ved om de tyske naboer er blevet hørt nok i debatten omkring et vildsvinehegn. Tønder Kommune mener i modsætning til ministeriet, at projektet er omfattet af Espoo-konventionen, der i dette tilfælde skal sikre, at Tyskland bliver tilstrækkeligt inddraget i planerne om at etablere et vildsvinehegn.

Hårdere kritik Begge kommuner havde i første omgang egentlig tænkt sig at komme med en endnu tungere kritik af forslaget. Det fremgår af to oprindelige høringssvar, som de to kommuner oprindeligt havde sendt til Miljø- og Fødevareministeriet, og som JydskeVestkysten har fået aktindsigt i. De to oprindelige høringssvar er senere blev justeret eller erstattet af nye udgaver. Hos Tønder Kommune fremgik det eksempelvis af det oprindelige høringssvar, at grænsehegnet vil kunne skade det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland, hvor man også fremhævede kritik i den tyske dagspresse og fra Slesvig-Holstens miljøminister Robert Habeck. Byplanlægger Jan Daniel Fandrey, som sendte høringssvaret fra Tønder Kommune, forklarer, at man trak passagen med forholdet til Tyskland tilbage, da man ville rense svaret for noget, der kunne betragtes som politisk indhold. Det skyldes, at man ikke kunne nå at forelægge svaret til politikerne. Den mest vidtgående modstand mod vildsvinehegnet, møder man i det oprindelige høringssvar fra Aabenraa Kommune, som senere blev trukket tilbage og erstattet af et nyt. Her afslutter Aabenraa Kommune på baggrund af en række bekymringer høringssvaret med dommen: "kommunen kan derfor ikke støtte projektet". - Det gik nok lige lidt hurtigt, og vi fik ikke clearet det ordentligt inden, det blev sendt afsted, siger teamleder Tine Fricke fra Aabenraa Kommune, som sendte det første høringssvar afsted til Miljø- og Fødevareministeriet, inden hun rettede det til i en ny udgave.