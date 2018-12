Onlineshopping: Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm. Sådan lyder en kær julesang, men i år vil en del kunder undgå både trængslen i butikkerne og vinterkulden, når der skal handles julegaver. Borgerne i Region Syddanmark forventes nemlig at købe julegaver på nettet for 785 millioner kroner. Det skriver PostNord i en pressemeddelelse.

- Vi kan se, at det høje shoppegear fortsætter efter Black Friday, og at danskerne i stigende grad benytter sig af muligheden for at bestille julegaverne online, siger Jørgen Fischer, der er e-handelsrådgiver i PostNord i Danmark, i pressemeddelelsen.

Gennemsnitlig vil en juleshopper i Region Syddanmark altså bruge 1.785 kroner på at handle gaver på nettet. Ifølge pressemeddelelsen er det især tre typer af gaver, der kommer i den online indkøbkurv og ender under træet. Det drejer sig om bøger, elektronik til hjemmet samt tøj og sko.

Flere end fire ud af ti vil købe tøj og sko, tre ud af ti giver bøger, mens lidt over en fjerdedel lægger stavblendere og den slags elektronik, står der i pressemeddelelsen.

Beløbene bygger på en undersøgelse, som Kantar Sifo har lavet for PostNord.

Ifølge undersøgelsen forventer næsten tre ud af fire borgere i Region Syddanmark at have købt deres julegaver inden den 16. december. Dermed følger de PostNords råd om at bestille i god tid.

I år har PostNord sidste omdelingsdag før julen fredag den 21. december. Derudover bliver de pakker, der enten er sendt til afhentning på posthuset, eller som ikke har kunne leveres til hjemmet, kørt på posthuset den 22. december.