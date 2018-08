Vild med dans: Den legendariske håndboldspiller fra Kolding Lars Christiansen deltager i den kommende sæson af Vild med dans på TV 2.

Nu har alle deltagerne fået en dansepartner, og for koldingenserens vedkommende drejer det sig om den 41-årige Sofie Kruuse, som deltager i programmet for femte gang.

Det er ikke første gang, at Kruuse skal lære en sportslegende at svinge med hofterne. I 2013 blev hun matchet med Allan Simonsen, der opnåede ''kultstatus'' i programmet, som TV 2 skriver på sin hjemmeside.

Tiden vil vise, om Lars Christiansen kommer til at leve op familiens forventninger - privat danner han par med Christina Roslyng, der vandt Vild med dans i 2006.

- Det giver et ualmindeligt stort pres, før jeg starter, og jeg lægger mig ikke frivilligt. Men jeg så, hvor meget Christina flyttede sig fra program et til finalen, og det ender nok ikke med, at det bliver det samme udfald for mig, sagde Lars Christiansen til TV 2 tidligere på sommeren.

Vild med dans har premiere på TV 2 den 7. september.