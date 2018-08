Vidste du det?: Du må gerne bade ved privat strand

Der er masser af muligheder for at bade ved de danske kyster, i søer og i havnebade. Men kun få af os kender nok til de muligheder, viser en undersøgelse fra Friluftsrådet.

Sommer: Danmark har 7.300 kilometer kyst, og du må bade næsten overalt, så der er gode muligheder for at køle af i sommervarmen. Men det er der mange danskere, der ikke ved. Kun 52 procent af danskerne ved for eksempel, ifølge en undersøgelse foretaget af Friluftsrådet, at man må bade på en privat strand, mens kun 26 procent ved, at man må gøre ophold på en privat strand, hvis man er 50 meter fra beboelse. Ni ud af 10 tror ikke, at man må være der om natten.

- Desværre tror mange at der er flere begrænsninger, end der egentlig er, og så går vi jo glip af nogle muligheder for gode oplevelser. Mange er især i tvivl om, hvad de må på private strande, og det er ærgerligt, når der er så gode muligheder for en kølig dukkert, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Selvom en strand er privatejet, må du gerne bade der. Du må også gerne slå dig ned med håndklæde og madkurv, hvis der bare er mindst 50 meter til nærmeste beboelse.

- På stranden må du være hele døgnet og sågar overnatte. Man må bare ikke slå et telt op, men man må gerne lave en simpel bivuak eller overnatte under åben himmel, siger Jan Ejlsted.