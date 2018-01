Videnscenter: GPS-sporing skal være hjælpemiddel

Efter at en dement kvinde onsdag blev fundet død i Kolding, er debatten om sporing af demente igen aktuel. Nationalt Videnscenter for Demens forklarer, at GPS-sporing kun kan være et hjælpemiddel og ikke en løsning.

Den demente kvinde fra Kolding var udstyret med et demensarmbånd, som man dog ikke har på, når man sover. Derudover var en ledning til en terrassedør revet ud, så den 70-årige kvinde kunne gå fra plejehjemmet uden, at der gik en alarm ved personalet.

- Vi kan alle bruge teknologier som "Find My iPhone", eller noget der er mere avanceret. Hvis man bor i plejebolig og ikke kan give et samtykke til overvågningen, er personalets overvågning af en beboer reguleret af Servicelovens regler. Overvågning imellem nære pårørende ikke er omfattet af tilsvarende begrænsninger. Det er en juridisk gråzone, hvad der er tilladt i forhold til denne form for overvågning, siger Anja Bihl Nielsen, der er seniorkonsulent i Ældresagen.

Mellem 300.000 og 400.000 danskere er nære pårørende til en dement. Danmark har ifølge det nationale videncenter for demens omkring 87.000 personer med en demenssygdom, hvor omkring 50.000 menes at have alzheimer. Hvert år konstateres omkring 7700 nye tilfælde af demens, og omkring 3000 personer under 65 år har en demensdiagnose. Den svenske socialstyrelse har regnet på omkostningerne ved demens, og i 2013 var de gennemsnitlige omkostninger til en person med demens 280.000 kroner. Udgiften varierer dog betydeligt alt efter den enkeltes grad af demens, og udgiften ved svær demens er ifølge de svenske beregninger fire gange højere end ved let demens. Videncenter for Demens vurderer de direkte udgifter til sygdommen er omkring 10 milliarder kroner i Danmark, men tallet er forbundet med stor usikkerhed. Kilde: Nationalt Videncenter for Demens.

- Forældre kan jo for eksempel i dag allerede spore deres børn, uden at de nødvendigvis opdager det, siger Karen Tannebæk.

- Det kræver at der er kompetente personaler der har den nødvendige tid til at yde omsorg, og gps kan være et godt supplement til den gode omsorg, siger Karen Tannebæk.

Karen Tønnebæk er uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens, hun forklarer, at nogle plejehjem er bedre egnet til at huse demente, hvis de for eksempel har et stort udendørsområde.

Nogle demente bliver dog også glade for, at de får en GPS på sig, forklarer Karen Tannebæk.

Hun fortæller også, at man kan gøre andet, hvis den demente nægter at have en GPS på sig.

Problemet med at give demente en GPS på er, at det for nogen kan føles som et indgreb i privatlivets fred.

Til fare for sig selv

33Karen Tønnebæk fortæller også, at der skal være en konkret vurdering bag, hvis demente skal udstyres med GPS-udstyr.

- Personalet på plejecentre kan anvende en GPS for at yde den nødvendige omsorg, siger Karen Tannebæk og fortsætter:

- Desuden er der jo den frygt for at teknikken simpelthen svigter. Der sker rigtig meget på området for tiden, og GPS'en er gået fra at være på størrelse med en tændstiksæske, du skulle have i din taske eller lomme til at være en broche, et ur eller noget helt tredje, som samtidig ikke kræver særlig meget opladning.

Familien til den demente Else Carla Ejlertzen har forklaret, at de intet har at udsætte på plejehjemmet i Kolding.