Victoria lader sig ikke kue af en opvækst med tremmer, trusler og tæsk: - Det biologiske styrer ikke, hvem man er

Sådan gjorde vi

Dette er Victoria Mikkelsens egen fortælling, som hun har fortalt til JydskeVestkysten.JydskeVestkysten har ikke kunnet kontakte hendes papfar og forholde ham anklagerne om blandt andet vold, da han ikke længere lever.



Victorias mor - som ikke ønsker sit navn frem - har fået læst artiklen højt, og hun bekræfter, at papfaren slog og udøvede psykisk vold mod Victoria samt kastede ting efter hende. Hun bekræfter desuden, at Victoria skiftede børnehave flere gange for at undgå, at kommunen skred ind. Hun bekræfter også, at familien flyttede kommune for at undgå, at Victoria blev tvangsfjernet. Hun bekræfter, at Victoria ikke måtte lege med legetøjet på sit værelse, og at hun blev låst inde på sit værelse også en juleaften. Kosten bestod ifølge moren også mestendels af muggent rugbrød, som Victoria fortæller.



Moren mener ikke, at Victoria Mikkelsen skulle have haft tremmer for vinduerne eller sovet på gulvet. Hun fortæller desuden, at hun altid smurte madpakke til Victoria. Andre detaljer mindes hun ikke.



Victoria har ikke ønsket at give JydskeVestkysten fuldmagt til at søge aktindsigt i hendes sag, da hun endnu ikke selv har læst hele sin sagsmappe.



JydskeVestkysten har dog fået adgang til en række dokumenter, hvori der udtrykkes bekymring for Victoria Mikkelsen. Både fra hendes plejeforældre, fra børnehaven og fra en socialrådgiver.



I et af disse står der, at Victoria Mikkelsen for det meste havde madpakke med. Når det modsatte var tilfældet, delte klassekammeraterne ud af deres mad.



Under interviewet med Victoria var hendes plejemor, Lis Lange, til stede, som også kunne bidrage til fortællingen.