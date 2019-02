Ebbe Hansen var ansat på Vejen Gymnasium i 36 år og i de sidste 15 år som vicerektor. I fritiden havde han et hav af andre projekter kørende, for han kunne ganske enkelt ikke sidde stille. Han var engageret i lokalsamfundet og ikke mindst i sin familie. Han nåede dog kun at nyde sin pension i to og et halvt år, inden den urimelige kræftsygdom hev ham væk fra alt det, han stadig gerne ville nå.