Vi mæsker os i pizza og burgere som aldrig før

Vi har aldrig bestilt så meget takeaway i Region Syddanmark, som vi gjorde i 2017. Men inden den dårlige samvittighed melder sig, kan vi berolige med, at det altså ikke kun er snaskede fritter og pizzaer, vi propper i os.

Takeaway: Der er aldrig blevet langet så mange burgere, fritter, pizzaer og makiruller over disken i Region Syddanmark, som der blev i 2017. En ny opgørelse viser, at pizzariaer, caféer og sushibarer fik bestillinger fra borgerne i Syddanmark til en værdi af 200 millioner kroner gennem takeaway-portalen Just Eat. Det er en stigning på 10 procent i forhold til 2016. - Det er et rekordstort beløb, og vi ved, at det er en hård branche, hvor der er kamp om kunderne, siger Just Eats administrerende direktør, Carsten Boldt, i en pressemeddelelse Også hos Just Eats konkurrent, takeaway-portalen Hungry.dk, er der gang i butikken. Hungry.dk vil af konkurrencehensyn ikke oplyse sine præcise salgstal, men fortæller, at salget i Region Syddanmark steg med 30 procent i 2017.

Kort om Just Eat Den kendte iværksætter og business angel Jesper Buch lancerede Just Eat i august 2001.

Just Eat blev ifølge Jesper Buch opfundet og udviklet i en kælder i hjembyen Kolding.

I dag er Just Eat landsdækkende og 92 procent af danskerne kan bestille mad via deres onlineportal eller app.

I 2017 bestilte danskerne mad hos Just Eats 2.200 restaurantpartnere for i alt 1,1 milliarder kroner.

Just Eat opererer i 13 lande.

Delt andenplads Tallene fra Just Eat viser, at borgerne i Region Hovedstaden bestilte takeaway for 540 millioner kroner i 2017. Dermed er hovedstaden klart den region, der bestiller mest mad. Men herefter ligger Region Syddanmark på en delt andenplads med Region Midtjylland. Hos Hungry.dk ligger Region Syddanmark noget lavere på listen over, hvem der bestiller mest fastfood. Her indtager regionen en fjerdeplads ud af fem regioner. Ifølge Just Eat skyldes den massive fremgang, at der både er sket et skifte i danskernes forhold til takeaway og i udvalget af takeaway. Hvor takeaway før blev forbundet med snasket og usund fastfood, tilbyder et hav af forskellige køkkentyper i dag både nemt, lækkert og sund mad.