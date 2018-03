Vi lever usundt og ryger stadig for meget

Skal det fortsat være tilladt for elever ved alle ungdomsuddannelser at ryge i pauserne? Udvalgsformand i Region Syddanmark Bo Libergren (V) mener, at det er nødvendigt at diskutere, hvorvidt forbud er vejen frem for at få flere unge til at droppe smøgerne. Arkivfoto: Michael Nørgaard

Vægten stiger blandt landsdelens borgere, som heller ikke spiser sundt nok. Efter flere år med faldende antal rygere er tallet næsten stagneret siden 2013. Region Syddanmarks store undersøgelse af borgernes sundhed viser flere negative tendenser.

Sag: Næsten hver anden borger har haft meget generende smerter eller følt ubehag for nyligt, hver femte er svært overvægtig, og vi spiser langt fra sundt nok. Konklusionerne er dystre i den nyeste undersøgelse for sundhedstilstanden blandt borgerne i Region Syddanmark. Omkring 40.000 borgere fra 16 år og opefter har vurderet deres helbred og sundhed. På den positive side tæller, at færre drikker for meget. Undersøgelser viser store forskelle mellem kommunerne. Eksempelvis ryger 21,7 procent af borgerne i Haderslev Kommune dagligt, mens tallet blot er 17,8 i Billund Kommune. Omvendt er Haderslev den kommune blandt regionens 22 med færrest borgere over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkohol. Den hedder 21 genstande om ugen for mænd og 14 for kvinder. Bo Libergren (V), formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen, mener, at undersøgelsen giver yderst værdifuld viden for regionens og kommunernes fremtidige arbejde med at forebygge sygdomme som følge af usund livsstil. Formanden hæfter sig blandt andet ved, at antallet af rygere er nogenlunde stagneret efter flere år med en nedadgående tendens. Siden 2010 er andelen dog faldet med 3,6 procentpoint i regionen.

Sagen kort Sundhedsprofilen er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark. Den blev gennemført første gang i 2010, dernæst i 2013 og 2017.Baggrunden for undersøgelsen er en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet fra 2009. Regionerne fik opgaven med at organisere og finansiere sammenlignelige sundhedsundersøgelser.



Den syddanske undersøgelse består af et spørgeskema med 88 spørgsmål om sundhed, sygdom, trivsel og sundhedsadfærd. Cirka 40.000 personer fordelt repræsentativt over regionens 22 kommuner har svaret.



Svarene vil regionen bruge i dens arbejde for at styrke sundheden i regionen. Målet er både at forbedre danskernes livsstil og reducere omkostningerne for sundhedsvæsnet.

Årligt dør 13.600 danskere for tidligt, fordi de ryger. Bo Libergren mener, at tallene for rygere i Syddanmark kalder på en større diskussion om, hvordan man får flere til at droppe smøgerne. - Vi kan se, at faldet ikke fortsætter af sig selv, konstater han. Jakob Kjellberg, professor ved Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, mener, at oplysning som forebyggelse har begrænset effekt. - Man kommer ikke langt med en pjece. Folk ved jo godt, at rygning er farligt, siger Jakob Kjellberg. Han påpeger, at højere priser og sværere tilgængelighed er et af de mest effektive tiltag til at afholde borgerne fra at ryge. Særligt i forhold til de unge, hvor undersøgelsen viser, at der er en svagt stigende tendens blandt de unge kvinder. Jakob Kjellberg mener, at der er flere muligheder for at sætte ind over for de unge rygere. - Vi ser igen og igen, at butikkerne ikke overholder loven. Der er så mange eksempler på unge på 16 år, som går ind fra gaden og køber smøger, siger professoren. Man skal være 18 år for at købe tobak i Danmark.

Bo Libergren kalder det "særligt bekymrende", at flere unge begynder at ryge. Som liberal er han som udgangspunkt ikke tilhænger af forbud, understreger han, men han erkender, at udviklingen kalder på mere handling end hidtil. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afviser over for Jyllands-Posten flere forbud eller højere priser. Bo Libergren er ligeledes skeptisk over for effekten af at sætte priserne på cigaretter op. - I den bedste af alle verdener var det et virkemiddel, men vores region grænser lige op ad Tyskland, så med mindre vi ønsker en eksplosion i grænsehandlen, kan vi ikke bare fordoble vores priser. Det er en balancegang, og vi skal overveje, hvor meget vi opnår med forebyggelse i forhold til højere priser, mener han.