Vi går det nye år i møde med stolthed

Regionen. Jeg sidder med en god fornemmelse i maven og med rank ryg, når jeg tænker tilbage på året, der er gået i Region Syddanmark. Vi har skabt nogle flotte resultater på områder, hvor vi også det kommende år skal lægge en ekstra indsats.

Vi har haft endnu et år, hvor vi har udbygget vores nære og gode samarbejde med kommunerne og styrket sammenhængen. De mest konkrete resultater er alle sundhedshusene, der dukker op i det syddanske landskab.

I Haderslev har vi samlet de regionale og kommunale tilbud for at gøre det lettere for borgernes at benytte sig af tilbuddene. Sundhedshusene er en succes, fordi der generelt er et godt samarbejde mellem vores sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Et samarbejde, som jeg ser frem til bliver udbygget yderligere de kommende år.

Den nationale udfordring med brugen af tvang i psykiatrien har vi også arbejdet med. Vi satte os et ambitiøst mål om at halvere antallet af bæltefikseringer, og vi er tæt på at være i mål. Og vi fortsætter de gode takter. Ved budgetforliget blev der plads til mange nye initiativer, bl.a. flere mobile skadestuer i psykiatrien, hvor der - udover Vejle - også oprettes mobile skadestuer i Esbjerg og Aabenraa.

Alt i alt noterer jeg, at vores initiativer på sundhedsområdet virker. Faktisk placerer Region Syddanmark sig så fornemt i den nationale karakterbog inden for sundhedsvæsenet, at vi er blevet kaldt den region, det er bedst at blive syg i - og samtidig er vi den region, der har den bedste dækning af praktiserende læger. Den nye lægeuddannelse i Esbjerg vil på lang sigt styrke den position til gavn for borgerne.