Vestre Landsret står fast: Sønderjysk konkurskonge idømt historisk dom

Konkurskarantæne

Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvori den pågældende ikke hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelse (aktieselskaber, anpartsselskaber m.v.)En person kan pålægges konkurskarantæne, hvis personen på grund af groft uforsvarlig forretningsførelse vurderes uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.Konkurskarantænen vil som udgangspunkt blive pålagt for en periode på tre år. JydskeVestkysten har tidligere fortalt, at der i de første 10 måneder af 2017 var 39 syd- og sønderjyder, der blev idømt konkurskarantæne, efter at de har drevet deres virksomhed så uforsvarligt, at kreditorerne har lidt betydelige tab.Samlet har de efterladt gæld for over 100 millioner kroner, og Skat har krav i selskaberne for 17 millioner kroner. JydskeVestkysten offentliggjorde i december listen over de 39, der er idømt konkurskarantæne. Listen har ikke tidligere været offentlig tilgængelig. Her beskrev vi også, hvordan Finn Brink Andersen blev idømt sin anden karantæne.