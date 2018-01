Vestager under nytårskur: Landbrugsstøtten bliver offer for Brexit

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, var hovedtaler ved nytårskuren i Sønderjysk Landboforening, hvor hun gav sit bud på fremtidens EU. Hun forudser, at landbruget står overfor store forandringer, og at især landbrugsstøtten kan blive mål for besparelser og reformer efter briternes nej til EU.

Stort fremmøde

Det var ikke tilfældigt, at netop Margrethe Vestager var inviteret til de sønderjyske landmænds nytårskur. Hun er som konkurrencekommissær i EU en af de mest magtfulde personer i det europæiske samarbejde og blev endda sidste år udråbt som en af de 100 mest indflydelsesrige personer i verden af Time Magazine sidste år.

Med briternes udmeldelse af unionen er en stor portion dansk fødevarereskport i fare, og derfor havde Sønderjysk Landboforening valgt, at EU skulle spille en hovedrolle i en stuvende fuld Agerskov-hal med mere end 1000 landmænd.

- Vi vil have dig og EU med på vores side, når vi arbejder for, at landbrug skal spille en større rolle i fremtidens Danmark. Mange gange føler vi landmænd, at EU og Bruxelles er langt væk, og at EU er det samme som komplekse regler og tilskud, som gør os landmænd lidt upopulære i befolkningen, sagde formand for Sønderjysk Landboforening, Christian Lund.

Ifølge Margrethe Vestager er det dog ikke kun EU's skyld, at systemet er kompliceret og til irritation for landmændene. Overimplementering af EU-love blev flere gange nævnt af landmænd i salen. Men der er slet ikke tale om overimplementering af EU's love, hvis man spørger Vestager. Til gengæld er frustrationerne et udtryk for, at danske politikere piller for meget ved EU-lovgivning

- I Danmark pynter vi det, der er vedtaget i EU, som var det et juletræ. Og vi pynter det ikke i én farve. Nogen vil have blåt og andre rødt pynt. Og så ender vi i en situation med en ny lovgivning, hvor kun kernen er det, vi har besluttet i fællesskab, sagde hun.