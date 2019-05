Formand for Nye Borgerlige og partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds Pernille Vermund håber, at valgkampens store emne vil være udlændingepolitik. Samtidig tror hun også, at EU vil fylde, og det glæder partiformanden.

Kandidat: - For mig er der ingen tvivl. Jeg håber, at udlændingepolitikken bliver det største emne i valgkampen.

Sådan lyder reaktionen fra 43-årige Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige og partiets spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, efter statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev valg til den 5. juni.

- Jeg håber, at politikerne i Folketinget ved, hvor meget det her betyder for rigtigt mange mennesker. Vi har haft en periode med ild i byerne, hvor de grundlæggende rettigheder har været under pres, og alligevel bruger man stadig milliarder på indvandrere og efterkommere, siger hun.

Fordi folketingsvalget nu vil ligge hen over et Europa-Parlamentsvalg, der afholdes den 26. maj, tror partiformanden, at EU også vil rykke ind i debatten omkring folketingsvalget.

- Det er sådan set godt. Jeg vil rigtigt gerne tale om, hvor vigtigt det er, at vi bevarer vores selvstændighed.