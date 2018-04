Venteværelset skiftet ud med e-mail: Vi skriver til lægen som aldrig før

Der er sket et boom i antallet af e-konsultationer de seneste år. I 2003 svarede danske læger på 11.000 e-mails fra patienter, mens det i 2016 var 6,1 millioner e-mails. Nu vil et forskerhold fra Syddansk Universitet kortlægge, hvad vi skriver til vores læge om.

I 2009 blev det obligatorisk for alle praktiserende læger at tilbyde e-konsultation, og ifølge Anette Grønning, der er lektor og ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet (SDU), er det med til at forklare boomet. Men det er også en naturlig følge af, at vores samfund i højere og højere grad digitaliseres.

Lægebesøg: Når vi danskere går til lægen, sker det oftere og oftere, at vi blot sender en e-mail frem for at møde op i venteværelset. Fra 2003 til 2016 er antallet af e-konsultationer steget fra 11.000 til 6,1 millioner, viser tal fra Danmarks Statistik. Det betyder, at mere end 15 procent af alle lægekonsultationer i dag foregår pr. e-mail.

Statistikken fortæller, at patienter i alderen 65-89 år benytter e-konsultationer hyppigere end andre aldersgrupper. Desuden viser tallene, at den højeste årlige stigning i e-konsultationer kommer fra patienter, der er over 70 år. Det er også denne gruppe borgere, der oftest går til lægen.

Forskere skal undersøge e-konsultationer

Anette Grønning skal nu stå i spidsen for et forskerhold fra SDU, der over de næste fire år skal undersøge, hvad vi skriver med vores læge om. Projektet fokuserer på patienter over 65 år.

- Det trigger os, at der er så mange, der skriver med lægen over nettet, uden at vi ved noget om, hvad vi skriver om, og hvilke positive og negative konsekvenser det har. Det kalder på forskning, siger hun.

Ifølge Anette Grønning er der delte meninger om e-konsultationer, og der kan gemme sig en række problemstillinger og dilemmaer, når sygdom og helbred diskuteres på e-mail. Mens nogle føler, at trygheden og nærheden forsvinder i takt med, at korrespondancen med lægen bliver digital, vil andre føle det som mindre grænseoverskridende at skrive til lægen med et problem frem for at møde op fysisk. Ligeledes kan eksempelvis ordblinde eller patienter med anden etnisk baggrund blive udfordret af udviklingen.

- Vi håber at finde ud af, hvornår e-konsultation er hensigtsmæssigt, og hvornår det ikke er, og så vil vi kortlægge fordele og ulemper.

Forskerholdets mål er, at de i 2021 kan opstille en række anbefalinger og rådgive om, hvordan digital kommunikation mellem læge og patient bliver mest optimal. Projektets deltagere er lægehuse og patienter, der på forhånd har givet forskerholdet adgang til journaler og korrespondancer.