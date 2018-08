Ventetid på høreapparater nedbragt markant: Over 800 færre skal vente over et halvt år

Ventetider: I 2014 svingede Region Syddanmark sparekniven over høreområdet med den konsekvens, at hørepatienter i gennemsnit har skullet vente i 74 uger på et høreapparat. Men nu er der godt nyt.

Hen over sommeren er ventetiden på flere af regionens sygehuse nemlig blevet nedbragt markant, ligesom der nu er 857 færre hørepatienter, der har udsigt til at skulle vente over seks måneder på et høreapparat. Det sker, efter at Region Syddanmark den 30. april godkendte en handleplan, der gav sygehusene grønt lys til at opruste på høreområdet. Tidligere har der af sparehensyn været et loft over, hvor mange hørepatienter sygehusene måtte behandle.

Selvom ventelisten ifølge formanden for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S), stadig er alt for lang, overrasker udviklingen ham.

- Vi havde ikke forventet, at faldet ville være så stort allerede. Vi troede, at vi med tiltagene blot kunne bevare status quo og undgå at ventelisterne voksede, siger han.