Venstre vil indføre permanent kontrol ved grænsen

Grænsekontrollen er kommet for at blive, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Politiet og hjemmeværnet har siden januar 2016 kontrolleret biler, der passerer den dansk-tyske grænse.

Selv om grænsekontrollen med Schengenaftalen egentlig er afskaffet, har Danmark hvert år siden da fået lov til at fortsætte kontrollen under forudsætning af, at den er midlertidig.

Men står det til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), skal Schengenaftalen laves om.

- Vi er nødt til at se i øjnene, at vi skal have permanent grænsekontrol.

- Vi står med nogle udfordringer, som er kommet for at blive - migrationspres, grænseoverskridende kriminalitet og terrortruslen.

- Derfor har vi som nationalstat brug for at passe på vores grænser, og derfor skal vi have udviklet et nyt Schengen-regime, der giver os mere politisk ejendomsret over vores egen grænsen, siger Løkke til TV2 News i forbindelse med et besøg ved grænseovergangen i Kruså.