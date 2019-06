Venstre kan fejre fremgang i Sydjylland

Venstre har haft et godt valg i Sydjyllands Storkreds, selvom den nationale sejr går til rød blok. Det betyder, at ministerposterne for Venstres Eva Kjer Hansen, Ulla Tørnæs og Ellen Trane Nørby er i fare.

Ulla Tørnæs er favorit til at overtage et femte mandat, og i spil om et sjette og syvende mandat er blandt andre Claus Christensen fra Varde Kreds, Mogens Dall fra Aabenraa Kreds og Tom Eriksen fra Esbjerg Omegn.

Eva Kjer Hansen (V), minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

Usikker Ulla Tørnæs

Det samme gør sig gældende for Eva Kjer Hansen og Ulla Tørnæs, der begge besidder ministerposter. Eva Kjer Hansen, der er minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, fik i 2015 7647 personlige stemmer og altså en af de fem mandater, Venstre fik i Sydjyllands Storkreds.

Med en sejr til rød blok er Eva Kjer Hansens ministerpost i fare, men det betyder ikke, at hun vil skrue ned for arbejdsindsatsen.

- Der vil fortsat være masser at se til som folketingsmedlem, og skulle det virkelig gå hen og blive sådan, at der kommer en rød regering, så vil der være brug for en kæmpe arbejdsindsats fra oppositionen. Jeg tager arbejdstøjet på for i så fald at være en sej oppositionspolitiker, siger Eva Kjer Hansen.

Ulla Tørnæs, der er minister for udviklingssamarbejde, er endnu usikker på, om hun får fire år mere i Folketinget - både som medlem og minister.

- I Sydjyllands Storkreds står vi til en fremgang lidt over landsresultat, og det ser positivt ud. Det er jeg rigtig glad for, siger Ulla Tørnæs.

- Men jeg har også hele tiden sagt undervejs i valgkampen, at jeg ikke har kunne genkende meningsmålingerne. Vi har mødt rigtig mange positive vælgere.

Hun blev af Lars Løkke Rasmussen hentet ind som minister i 2016, hvor en større ministerrokade i regeringen fandt sted. Hun forlod sin plads i Europa-Parlamentet, og den plads overtog Morten Løkkegaard.