Venstre-bagland begraver stridsøksen og ser fremad

Repræsentanter for det sydjyske Venstre-bagland har en forhåbning om, at partiet nu kan se fremad, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen har meddelt, at de træder tilbage.

Regionalt: Lars Løkke Rasmussen forlader formandsposten i Venstre, og Kristian Jensen træder af som næstformand som kulmination på den uro, der har været i partiet siden sommergruppemødet i begyndelsen af august.

De seneste uger har de to hovedpersoner været et sårbart emne for det sydjyske Venstre-bagland, der både har udtalt sig for og imod formandskabet i medierne.

- Det har været voldsomt at opleve sit parti i sådan et uvejr. Det har virkelig været ubehageligt. Jeg har stor respekt for den beslutning, der er taget, fordi nu har vi mulighed for at samles og kigge fremad, fortæller kommuneformand for Venstre i Varde, Lone Tang.

Hun er en del af den brede konsensus i baglandet om, at nu skal partiet videre. Det mener formanden i Sønderborg, Karsten Schøn, også - selvom han egentlig var tilhænger af det etablerede formandskab:

- Jeg har været med i politik i 35 år, og denne dag har været en helt speciel - og det skal jeg lige sunde mig over. Der er ikke andet at sige, end sket er sket, og nu skal vi have valgt en ny formand og næstformand, og så kommer vi stærkt videre - det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, fortæller Karsten Schøn, der er kommuneforeningsformand for Venstre i Sønderborg.

Det nu tidligere formandskab delte vitterligt vandene i partiet. Karsten Schøn skulle ikke se længere væk, end sin partifælle og kollega i Sønderborg Byråd, Peter Hansen, for at finde en modstander til partiledelsen.

- Jeg er glad for, at de er gået af. Det er den rigtige beslutning, de har truffet. Det gør, at vi kan se fremad som parti og gå til landsmødet og forholde os til, hvordan partiet skal se ud - i stedet for en masse fnidderfnadder, siger Peter Hansen.