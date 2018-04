Velhaverklub med Ecco-milliardær taber millioner

Milliontab: Det har indtil videre ikke været en god forretning, at Eccos ejer Hanni Toosbuy Kasprzak for knap et år siden investerede millioner i investeringsselskabet Generationsskifte Invest A/S. Første år bød nemlig på et underskud på 2,6 millioner kroner, og derfor må Hanni Toosbuy Kasprzak vente noget tid endnu på det første afkast. Det skriver Finans.dk.

Selskabet opkøber mindre virksomheder, der står over for et ejer- eller generationsskifte, og blev stiftet sidste år af erhvervsmanden Jens Heimburger. Udover Hanni Toosbuy Kasprzak har fremtrædende erhvervsfolk som robotrigmanden Enrico Krog Iversen og ejendomsmatadoren Torben Rønje også investeret i selskabet.

Driftsresultatet var negativt med omkring 350.000 kroner, fremgår det af 2017-regnskabet fra selskabet, og resultatet er påvirket negativt af afskrivninger på de køb, Generationsskifte Invest foretog i 2017 i virksomhederne Nord Tech og TCA Lift. Trods det negative resultat, betegner Generationsskifte Invest A/S resultatet som værende tilfredsstillende.