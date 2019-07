Vejrnørden Anders Brandt fylder rundt

Vejrvært og webskribent Anders Brandt, der er bosiddende i Broager, kan onsdag den 31. juli markere sin 50 års fødselsdag.

Redaktionschef Peter Tanev fra TV 2 vejret er ikke i tvivl om, at Anders Brandt er en af de største vejrnørder i Danmark. I denne betegnelse ligger der udelukkende masser af anerkendelse og faglighed, for Anders Brandt er en mand med respekt for faget og formidlingen af vejrstof og med en kæmpe interesse for noget af det, som interesserer danskerne allermest - nemlig vejret.

Anders Brandt har som mange andre vejrprofeter interesseret sig for vejret, siden han sad i klapvogn og kunne sige kumulussky. Og interessen for vind og vejr er bare blevet større og større gennem opvæksten, der blandt andet har bragt ham til Grønland.

Anders Brandt har læst meteorologi på Københavns Universitet og i Kiel. Han er også uddannet folkeskolelærer fra Haderslev Statsseminarium med matematik og geografi som linjefag. Har har været lærer på Broager skole fra 2000 til 2004 og fik derefter mulighed for at blive webskribent på TV 2 vejret - så det var fagligt ikke noget stort spring.

Efter Anders Brandt blev headhuntet til TV 2 vejret, har han efterhånden fået flere arbejdsopgaver og er i dag en af TV 2 vejrets ni vejrværter.

I dag er Anders Brandt en af TV 2 Vejrets hovedkræfter bag klimastoffet, som har fået en større og større rolle i det redaktionalle arbejde, og han var blandt andet den redaktionelle drivkraft bag en af årets klimahistorier på TV2.dk - en historie om Danmarks markante temperaturstigning i forhold til den globale temperaturstigning.

Han ved, hvornår vejret spiller en afgørende rolle for danskerne, og det er en ekstremt vigtig egenskab, og Anders Brandt forstår at overføre det i sin formidling, når han toner frem på skærmen på TV 2, TV 2 News og TV 2 Regionerne.