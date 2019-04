Hvad lægger EU-Parlamentet op til med Vejpakken?

Med kompromisset forsøger EU-Parlamentet at forbedre forholdene for lastbilchauffører i Europa. Her kan du se nogle af punkterne i aftalen, som dog endnu ikke er vedtaget: - Internationale chauffører skal aflønnes efter niveauet i det land, de kører lastbil i.



- Cabotagekørsel, som er kørsel med gods inden for grænserne af et andet land end hjemlandet, begrænses. Det vil betyde, at lastbilen kan køre 60 timer i landet, før den skal ud af landet igen. Før var der ingen begrænsninger for, hvornår lastbilen kunne køre ind i landet igen, men EU-Parlamentet foreslår nu tre dage.



- Smuthullet, hvor vognmænd opretter selskaber i andre lande og hyrer arbejdskraften der, skal også lukkes ved at kræve, at de ansatte skal have løn efter dansk niveau, hvis de kører i Danmark. De ansatte skal altså ikke aflønnes efter det land, de er ansat i.