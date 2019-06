- Når det nu ikke kunne blive erhverv, er jeg meget tilfreds med de andre poster. Forsvar er vigtigt for hele det syd- og sønderjyske område, hvor jeg er valgt, og i transportudvalget kan jeg fortsætte kampen mod den togbro over Vejle Fjord, som der nu er flertal for i Folketinget, siger Niels Flemming Hansen.

Vejle: Den konservative Niels Flemming Hansen skal repræsentere sit parti på to områder i det nyvalgte folketing. Det står klart efter et gruppemøde onsdag.

Skriver under på grundloven

Den 45-årige skohandler fra Vejle blev en del af Det Konservative Folkepartis 12 politikere store gruppe på Christiansborg ved valget 5. juni. 3780 personlige stemmer sikrede Niels Flemming Hansen mandatet i Sydjyllands Storkreds, hvor han var sit partis spidskandidat.

Talt på personlige stemmer er han nummer syv i den nye folketingsgruppe, hvor partiformand Søren Pape Poulsen blev topscorer med 22.223 stemmer.

Fredag skal Niels Flemming Hansen på linje med de øvrige nyvalgte skrive under på, at han vil overholde grundloven. Det sker ved en ceremoni på Christiansborg i forbindelse med blandt andet valg af ny formand for Folketinget - en post, der ser ud til at gå til den lokale socialdemokrat Henrik Dam Kristensen fra Grindsted.