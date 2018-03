Vejarbejde giver påskekaos på motorvejene

HAMBORG: De tyske bilejeres organisation ADAC advarer om udsigt til køer på de nordtyske motorveje i påsken. Specielt på danskernes populære rejserute mod syd, A7, kan der opstå problemer i forbindelse med et stort vejarbejde ved Schnelsen nord for Hamborg. Her forudser ADAC allerede fra skærtorsdag omfattende kødannelse i begge retninger.

Du kan se et kort over områdets udfordringer her

På ADAC's hjemmeside kan man desuden læse, at spidsbelastningen skærtorsdag er klokken 13-20, langfredag 9-14, lørdag 9-14, søndag forudser man en rolig dag, og mandag 13-18.

Går turen østover, skal bilisterne være opmærksom på, at A20 mellem Lübeck og den polske grænse er totalt spærret i begge retninger ved Tribsees vest for Greifswald.