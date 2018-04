Vedtaget på afbudsramt møde: Det er slut med at skulke i Ewii

For vidtgående

Bestyrelsen havde drøftet Jan Majgaards forslag og var grundlæggende enige med ham.

- Vi har helt sikkert sympati for dit forslag, men vi mener, at det er for vidtgående at sige, at det skal omfatte hele perioden. Vi mener, at det skal gælde, at hvis man er fraværende til tre ordinære møder i træk uden at melde fra, så har man ekskluderet sig selv. Det er lidt mildere, sagde bestyrelsesformand Jørn Limann.

Hvor mange repræsentantskabsmedlemmer, der ville rent faktisk burde have været erstattet af en suppleant, hvis Jan Majgaards forslag skulle følges, var ikke gjort op.

Forslaget vakte debat, fordi man i realiteten kan risikere, at repræsentantskabsmedlemmer melder fra til hvert eneste møde uden konsekvens.

- Sådan er det, men det har jeg svært ved at se ske. Man stiller vel op til valg fordi man har en interesse, sagde Jørn Limann.

83 stemte for bestyrelsens milde udgave af fraværsreglerne, mens 30 støttede Jan Majgaards.

Repræsentanterne modtager godt 3000 kroner i diæter for at deltage i stormøderne i hovedkvarteret i Kolding, men kun hvis de deltager og bliver krydset ind ved indgangen.