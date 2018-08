Varmen har givet både op- og nedture for lokale museer og andre turistattraktioner. For nogle er besøgstallet gået op, mens der hos andre har været en mindre tilbagegang i forhold til sidste år.

Besøgstal: Det kan være svært at gøre sig klog på, hvilket vejr der er bedst for museer og turistattraktioner i sommerferien. I hvert fald er det et broget billede, som JydskeVestkysten har fået efter en rundringning til nogle af de mest besøgte museer og turistattraktioner i landsdelen.

En del steder har de oplevet en mindre tilbagegang i antal besøgende, hvis man sammenligner med samme periode sidste sommer. Det er blandt andet tilfældet hos Ribe Vikingecenter, og her ved de godt, hvor synderen skal findes.

- Vi ligger en smule bagefter budget, og der er ingen tvivl om, at det er vejret, som har gjort det. Vores egne vikinger har virkelig haft det hårdt, fordi luften har været tyk og varm, siger Diana Bertelsen fra Ribe Vikingecenter.

Hun peger på, at stranden har været den største konkurrent i varmen.

Hos både Fiskeri- og Søfartsmuseet, Kunstmuseet Trapholt og Den Geografiske Have ved Kolding har der også været færre besøgende i sommerferien sammenlignet med sidste år.