Var du iblandt: Så mange fartklip blev der uddelt i Syd- og Sønderjylland sidste år

Landet over bliver bilister hver dag taget i at køre for hurtigt på de danske veje.

I denne uge har politiet ekstra fokus på området, og de såkaldte ATK-målere vil være mere fremme, ligesom Rådet for Sikker Trafik i en kampagne opfordrer bilister til at lette foden fra speederen.

Sidste år blev der er i Syd- og Sønderjyllands politikreds uddelt i alt 4037 klip i kørekortet for hastighedsforseelser. Sydøstjyllands Politi, som Billund og Kolding hører under, topper listen på landsniveau med 8714 klip.

I alle landets politikredse landede tallet samlet på 62.727.

- Der er for høj fart i omkring halvdelen af dødsulykkerne på vejene, så farten har enorm betydning for vores sikkerhed, når vi færdes i trafikken, siger Mogens Kjærgaard Møller, administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik ifølge en pressemeddelelse.