Lederen og stifteren af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, inviterer Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til en debat i Sydjylland om udlændinge. Thulesen Dahl takker ja til invitationen, der kommer, efter at tonen mellem de to indvandrerkritiske partier er skærpet den seneste tid.

Debat: Kristian Thulesen Dahl (DF) og Pernille Vermund (NB) i direkte debat foran et sydjysk publikum et sted i Syd- og Sønderjylland. Det scenarie bliver snart til virkelighed. Kristian Thulesen Dahl har nemlig takket ja til en invitation fra Nye Borgerliges formand om et åbent debatarrangement mellem de to partiledere, der begge stiller op som spidskandidater Syd- og Sønderjylland.

Tonen mellem DF og Nye Borgerlige er blevet skærpet, og ingen ved reelt, om Dansk Folkeparti er interesseret i at samarbejde med Nye Borgerlige om at stramme udlændingepolitikken. Det mener leder af Nye Borgerlige, Pernille Vermund, der derfor gennem JydskeVestkysten opfordrer Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl (DF), til at deltage i en debat med Nye Borgerliges frontkvinde om udlændingepolitikken.

En debat, der skal foregå et sted i Syd- og Sønderjylland, hvor begge stiller op. Vermund mener, at de syd- og sønderjyske vælgere allerede nu fortjener svar på, om de to partier skal samarbejde eller i clinch med hinanden under valgkampen.

- Jeg synes, at danskerne og især syd- og sønderjyderne har krav på at få at vide, hvad det er Nye Borgerlige vil, og hvad Dansk Folkeparti vil, siger Pernille Vermund.

Og det er Kristian Thulesen Dahl efter alt at dømme enig i. Han har i hvert fald valgt at takke ja til invitationen om et debatarrangement i Syd- og Sønderjylland, selvom han undrer sig over, at invitationen kom gennem pressen.

- Jeg mødes selvfølgelig gerne til debat med Vermund, ligesom jeg gerne debatterer med alle andre partiers formænd. Og det plejer vi i vores demokratiske land nemt at kunne tale direkte med hinanden om at planlægge, skriver Thulesen Dahl, der lige nu befinder sig i USA, i en mail til JydskeVestkysten.