Valgforsker: Spørgsmålet om skat er skubbet i baggrunden

Ved tidligere valgkampe har det store spørgsmålet været, om skatten skulle hæves eller sænkes. I 2011 handlede valgkampen om velfærd eller skattelettelser. I valgkampen i 2015 stod Liberal Alliance fast på skattelettelser, og ved valget gik de frem. Men i valgkampen 2019 er skattespørgsmålet ikke et fokuspunkt, mener Kasper Møller Hansen, der er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

- De er mest enige om ikke at snakke om skattespørgsmålet. Det er ikke aktuelt at snakke om i den nuværende økonomiske situation. Når man præsenterer investeringer i velfærden, som flere af partierne gør, er det svært også at præsentere skattelettelser, siger han.

- Det var nemmere for Liberal Alliance at sætte fokus på skattelettelser, da de ikke sad i regering og ikke skulle tænke på alliancer. Skattelettelser er stadig en mærkesag for partiet, ligesom det er for Det Konservative Folkeparti, men det er ikke de samme spørgsmål, de får ved det her folketingsvalg, siger Kasper Møller Hansen.

Ligegyldig for regeringsdannelse

Valgforskeren tror heller ikke på, at skattespørgsmålet kommer til at få betydning for regeringsdannelsen efter valget.

- Hvis vi kigger på scenarier for regeringsdannelsen, er det lige nu integrationsspørgsmålet, der skiller fløjene. Det er ikke skattespørgsmålet, der skiller Venstre og Socialdemokratiet ad, siger han.

Ifølge Kasper Møller Hansen var afstanden mellem de to partier større i 2011, hvor valgkampen især handlede om valget mellem velfærd og skattelettelser, end den er i dag. Det er også muligt, at manglen på skattespørgsmålet kan have skubbet Socialdemokratiet og Venstre tættere på hinanden.

Men uanset hvor stor eller lille afstanden mellem Danmarks to største partier er, så tror Kasper Møller Hansen ikke, at det bliver vanskeligt at danne regering efter valget. Der er nemlig ingen partier, der har interesse i en langvarig regeringsproces.

- Hvis Mette Frederiksen vinder, hvilket det ser ud til i meningsmålinger lige nu, tror jeg, at det ender med en mindretals-socialdemokratisk regering, og for at åbne døre kan hun give noget til de borgerlige. Det kan være en afskaffelse af uddannelsesloftet, som Venstre også vil af med nu. Mette Frederiksen har selv fremlagt, at Socialdemokratiet ved nogle forslag, for eksempel på integrationsområdet, vil kunne samle flertal på den ene side, og på den anden side vil de kunne samle flertal for andre forslag, siger han.